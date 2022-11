Waldkindergarten Mürnsee: Zukunft gesichert

Von: Patrick Staar

Das Kernstück des Waldkindergartens in Mürnsee: Die gemütliche Jurte, die in ähnlicher Form auch am neuen Standort errichtet werden soll. Umzug eventuell schon im Frühjahr Überrascht von komplizierter Suche Eltern waren verunsichert © arndt Pröhl/Archiv

Der Betreiber hat neuen Standort gefunden, und der Gemeinderat Heilbrunn genehmigte nun den Jurten-Neubau.

Bad Heilbrunn – Eine halbe Ewigkeit hat die Suche nach einem neuen Standort für den Waldkindergarten in Mürnsee gedauert, doch jetzt zeichnet sich ein Ende ab: Der Vertrag mit dem Grundstückseigentümer ist unterzeichnet, die Nachbarn haben keine Einwände, und der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Bauantrag für die Errichtung einer Jurte zugestimmt. Eine Prognose, wann der Umzug erfolgt, will Heiner Koch, Geschäftsführender Vorstand des Albert-Schweitzer-Familienwerks, allerdings noch nicht abgeben, „denn jetzt ist erst mal das Landratsamt am Zug“.

Warten aufs Landratsamt

Das Familienwerk habe Brandschutz- und Statik-Gutachten vorlegen müssen, nun gehe es um die Baugenehmigung, erläutert Koch: „Das muss alles bearbeitet werden. Ich gehe davon aus, dass dies das Landratsamt zügig erledigt.“ Der Umzug werde im nächsten Frühjahr vorbereitet. Ob dann auch gleich der Umzug erfolgt oder erst zum nächsten Kindergarten-Jahr, stehe noch nicht fest. Klar sei nur: „Wenn die Gemeinde mit dem Feuerwehrhaus-Neubau loslegt, müssen wir weg.“ Das Albert-Schweitzer-Familienwerk führe mit der Gemeinde schon Gespräche, um einen sinnvollen Zeitpunkt zu finden.

Solange das Landratsamt noch nicht das endgültige Okay gegeben hat, wolle er den genauen Standort des Waldkindergartens „nicht an die große Glocke hängen“, nur so viel verrät er: „Er ist in der Nähe des bisherigen Standorts.“ Präziser formulierte es Bürgermeister Thomas Gründl in der Gemeinderatssitzung: „Wenn man von Karpfsee in Richtung Hohenbirken fährt, auf der rechten Straßenseite.“

Umzug wegen Neubau des FFW-Gerätehauses

Der Neubau hat eine lange Vorgeschichte. Der Waldkindergarten in Mürnsee ist seit Sommer 2018 in Betrieb. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Gemeinden Benediktbeuern und Bad Heilbrunn und entstand aufgrund einer Elterninitiative in Benediktbeuern. Das passende Grundstück wurde in Mürnsee gefunden.

Als der Gemeinderat vor rund zwei Jahren den Neubau des Feuerwehrhauses beschloss, wurde schnell klar, dass der benachbarte Waldkindergarten weichen muss: „Wir hätten hinter die Garagen umziehen müssen, und das wäre sehr eng geworden“, erläutert Koch. Der Geschäftsführende Vorstand gibt offen zu, es habe ihn überrascht, wie schwierig es ist, ein geeignetes Grundstück zu finden: „Es sind einfach sehr viele Menschen zu beteiligen – die Grundeigentümer, die Nachbarn, die Landwirte, die Jägerschaft.“ Und dann sei auch noch der Hochwasserschutz zu berücksichtigen: „Ein paarmal haben wir schon geglaubt, dass wir ein geeignetes Grundstück gefunden haben – und dann ist doch noch was dazwischen gekommen.“ In Bad Tölz und Lenggries sei die Standortsuche laut Koch „deutlich einfacher“ gewesen: „Für Waldkindergärten gibt es einen großen Fankreis. Die Eltern sagen, die Kinder sollen raus in die Natur. Umweltschutz, Naturnähe und Nachhaltigkeit sind ihnen ganz, ganz wichtig.“ Die Eltern hätten hohe Erwartungen, „und die müssen und wollen wir erfüllen“. Abgesehen davon müsse natürlich auch ein Waldkindergarten die staatlichen Vorgaben zur Schulvorbereitung einhalten.

Eltern meldeten weniger Kinder an

Dem Familienwerk kam es gelegen, dass sich auch die Genehmigung des neuen Feuerwehrhauses in Mürnsee als „komplexe, langwierige Angelegenheit“ erwies: „Daher war die Dringlichkeit, einen neuen Standort zu finden, nicht so hoch. Es hat keinen Ärger gegeben.“

Unangenehm war die Situation für die Eltern trotzdem, weil sie nicht wussten, wie es in Mürnsee weitergeht. Entsprechend mau waren zwischenzeitlich die Anmeldezahlen. Koch hat Verständnis dafür: „Ich wäre in dieser Situation auch verunsichert gewesen. Als Eltern wünscht man sich ja, dass die Kinder sicher und gut aufgehoben sind.“ Zwischenzeitlich sei über einen Umzug nach Benediktbeuern nachgedacht worden, was für einige die Anfahrt erschwert hätte. Seit aber klar ist, dass der Waldkindergarten nahe Mürnsee bleibt, seien die rund 20 Plätze wieder voll besetzt. Koch ist erleichtert, dass nun wohl alle Probleme gelöst sind: „Wir haben einen tollen Verpächter gefunden, der Freude daran hat, uns zu unterstützen.“ Abgesehen davon sei der neue Standort schöner, und die benachbarten Wälder seien einfacher zu erreichen.

