Das Wandern ist der Bahnmüllers Lust: Neues Buch von Heilbrunner Autorin mit Touren im Tölzer Land

Reiseführer

Von Christiane Mühlbauer schließen

Neues Buch über die bayerischen Hausberge zwischen dem Lech und der Isar ist jüngst erschienen. Darin sind auch sechs Touren im Tölzer Land beschrieben.

Bad Heilbrunn/Gelting – „Bayerns schönste Gipfel“ heißt das neue Buch der Heilbrunner Fotografin und Journalistin Lisa Bahnmüller. Die 54-Jährige hat zusammen mit ihrem Vater Wilfried, der in Gelting lebt, schon fast 60 Wander-, Rad- und Reiseführer auf den Markt gebracht.

Das neue Buch beschreibt 30 Touren zwischen Lech und Inn, davon sechs im Tölzer Land sowie eine in Hinterriß. „Die Vorgabe des Verlags war, dass alles Gipfel sein sollten“, sagt Lisa Bahnmüller und meint augenzwinkernd: „Ich selbst mag ja auch schöne Aussichtspunkte vor oder neben einem Gipfel.“

„Bayerns schönste Gipfel“: Neues Buch von Lisa Bahnmüller

Im Landkreis beschreiben die Autoren Wege auf Herzogstand, Jochberg, Hirschhörnlkopf, Staffel, Geierstein und Hochalm. In Hinterriß wird die Tour durchs Rohntal zur Torscharte beschrieben. Die anderen Wanderungen sind in den Ammergauen Alpen, im Mangfallgebirge und im bayerischen Inntal – Letzteres umfasst sogar die meisten, weil Vater und Tochter gebürtig aus dieser Region stammen.

Beschrieben werden ausschließlich Routen auf markierten Wegen. „Ich bin keine Touren auf irgendwelchen Jägersteigen abgegangen, die Leute in Online-Plattformen erwähnt haben“, sagt Bahnmüller. Alle Touren ist sie selbst abgewandert, nur die Panorama-Rundwege, die man mit der Bergbahn erreichen kann, hat ihr 84 Jahre alter Vater übernommen. Die Touren richten sich an Wanderer jeder Altersgruppe, die Wert auf eine schöne Aussicht und eine gemütliche Einkehr legen. Alle Ausgangspunkte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Die Wanderungen werden ausführlich beschrieben, zudem gibt es eine Info-Seite mit Angaben zu Gehzeit, Schwierigkeitsgrad, Einkehrmöglichkeiten und der Internet-Adresse der jeweiligen Gemeinde. Häufig gibt es noch kurze lokale Infos, etwa zur ersten Besiedelung der Jachenau oder zur Namensgebung des Geiersteins. Die Texte sind schön geschrieben, das Layout ist ansprechend und übersichtlich. Bestechend schön sind vor allem die zahlreichen Fotos der Autoren. Das Buch, berichtet Lisa Bahnmüller, sei in den letzten zwei Sommern recherchiert worden.

„Bayerns Welterbe“ Autoren beschreiben Wanderungen zu Unesco-Schätzen

Wer einen Wanderführer auf den Markt bringt, ist auf schönes Wetter angewiesen – und natürlich auf „Models“ für die Bebilderung. „Wenn ich sehe, dass das Wetter schön wird, rufe ich einige Freunde an und frage sie, ob sie spontan mit mir etwas unternehmen können“, sagt die Heilbrunnerin. „Ich bin ihnen wirklich sehr dankbar, dass ich immer Unterstützung bekomme.“ Ihre Freunde seien schon entsprechend vorbereitet, sich mit der Kleidung abzustimmen, sagt Bahnmüller lächelnd. „Schwarz macht sich nicht so gut, lieber ein buntes T-Shirt.“ Und sie seien auch sehr geduldig: „Ich mache immer sehr viele Fotos, damit auch ja alles passt.“

Wer im Tölzer Land lebt, wird die hier beschriebenen Touren natürlich kennen. „Das Buch richtet sich an Menschen, die die jeweilige Region noch nicht so gut kennen“, sagt die Heilbrunnerin. Landkreisbürger werden also sicher im Ammergebirge oder im Inntal schöne Touren finden. Zu allen, die versuchen, dem Ausflügleransturm zu entgehen, sagt Bahnmüller: „Es ist auch mal schön, eine Tour zu unternehmen, wenn das Wetter nicht ganz perfekt ist. Da ergeben sich auch schöne Naturstimmungen.“ Das Gipfel-Buch ist in diesen Tagen übrigens gleichzeitig mit einem anderen Buch erschienen: In „Bayerns Welterbe“ beschreiben die beiden Autoren „faszinierende Wanderungen zu allen Unesco-Schätzen“ im Freistaat.

Weitere Infos

Das Buch „Bayerns schönste Gipfel: Einmalige Touren in den bayerischen Hausbergen“ von Lisa und Wilfried Bahnmüller ist im Verlag Süddeutsche Zeitung Edition erschienen. Es kostet 19,99 Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.