Weitere Runde in Streit um „Kasladen“: Verfahrensende mit Vergleichs-Vorschlag ?

Von: Angela Walser

Käseexperte: Wolfgang Hofmann im Reifelager seines einstigen „Kasladen“-Sitzes in Bad Heilbrunn. © arp/A

Es geht weiter im Tölzer Kasladen-Streit: Für den Umzug aus Bad Heilbrunn nach Letten verlangt der Inhaber 90.000 Euro von ehemaligen Vermietern. Nun steht ein Vergleichs-Vorschlag im Raum.

Bad Heilbrunn/München – Es könnte der letzte Vorhang in einem langwierigen Justizstreit gewesen sein. Vor dem Landgericht München II wurde am Montag die Auseinandersetzung zwischen „Kasladen“-Besitzer Wolfgang Hofmann und seinem ehemaligen Vermieter aus Bad Heilbrunn mit einem Vergleich vorläufig beigelegt. Hofmann, der vor drei Jahren wegen unendlicher Streitigkeiten mit Behörden und Nachbarn auf das Hofgut Letten umgezogen war, hatte seinen Vermieter auf Zahlung von rund 90.000 Euro fürs Herrichten der neuen Räume sowie Umzugskosten verklagt.

Kasladen-Besitzer hatte Vermieter auf Zahlung von 90 000 Euro verklagt

Eigentlich war es eine Erfolgsgeschichte. Als der „Tölzer Kasladen“ aus Expansionsgründen von Tölz nach Bad Heilbrunn zog, waren die Menschen vor Ort hocherfreut, dass Hofmann die Immobilie übernehmen wollte. „Am liebsten hätten sie es gehabt, wenn ich das Geschäft in ,Bad Heilbrunner Kasladen‘ umbenannt hätte“, erinnerte sich der Kläger vor Gericht. Schließlich hatte das Landratsamt geplant, dort Flüchtlinge einzuquartieren, sagte Hofmann. Doch die Probleme holten ihn rasch ein. Den Nachbarn, die laut Gericht hochzerstritten waren, stank es – nicht nur geruchstechnisch – gewaltig, dass Hofmann in den Räumen die Käselaibe reifen ließ. Letztlich setzten sie sich vor Gericht durch, das Geschäft fand neue Räume in Letten.

Hohe Sanierungs- und Umzugskosten

Doch hier gab es viel zu sanieren. Die Kosten summierten sich laut Klägerseite auf 71 364 Euro, für den Umzug bezahlte Hofmann fast 36 000 Euro. Diesen Summen stellte das damalige Besitzer-Ehepaar 28 000 Euro Rückbaukosten entgegen. Dafür wurden die Decke getauscht, Wände und Böden renoviert. Letztendlich verkaufte das Ehepaar den ehemaligen Tengelmann-Markt für etwa 300 000 Euro, berichtete ihr Anwalt vor Gericht. „Der Kaufpreis hat mal bei einer Million D-Mark gelegen. Da ist ein wirtschaftlicher Schaden eingetreten.“ Vor diesem Hintergrund bot er eine Vergleichszahlung von 50.000 Euro an. Doch der Kläger bestand auf 60.000 Euro.

Vergleichsvorschlag kann bis 19. Juni widerrufen werden

„Ich hatte nie gedacht, dass das Geschäft in Frage gestellt wird“, berichtete Wolfgang Hofmann. Von der komplett zerstrittenen Eigentümer-Wohnungs-Gemeinschaft (EWG) hatte er nichts gewusst und stattdessen geglaubt, dass sein Vermieter alleine das ganze Haus führe. Dass er mit seinen wesentlich moderateren Öffnungszeiten – im Vergleich zum Supermarkt – die Mitbewohner so stören würde, hätte er sich nie vorstellen können. Das vorzeitige Ende traf ihn auch wirtschaftlich hart. Der Anwalt des beklagten Ehepaars will nun mit seinen Mandanten den Vergleichs-Vorschlag besprechen. Bis 19. Juni kann der Vergleich widerrufen werden. Sollte das geschehen, will das Gericht am 4. Juli ein Urteil sprechen.

