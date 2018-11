Welches Grundstück kauft Bad Heilbrunn?

Im Bad Heilbrunner Gemeinderat wird es an diesem Dienstag spannend: Für 2018 soll es einen Nachtragshaushalt geben. Die Gemeinde will ein Grundstück in der Ortsmitte kaufen.

Bad Heilbrunn – Es steht ganz nüchtern als vierter Punkt auf der Tagesordnung „Nachtragshaushalt 2018“ und „Kreditaufnahme zum Grunderwerb“. Was die Gemeinde Bad Heilbrunn in schlichtem Beamtendeutsch als „Öffentliche Bekanntmachung“ zur Sitzung des Gemeinderats formuliert, könnte in der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstagabend zu einem spannenden Ergebnis führen. Bad Heilbrunn prüft eine gewaltige Investition. Es geht dabei um den Kauf eines Grundstücks in der Ortsmitte.

Der Heilbrunner Bürgermeister Thomas Gründl gibt noch nicht allzu viele Details preis. Nur so viel: „Die Gemeinde möchte unter Umständen prüfen, ob sie ihr Vorkaufsrecht anwendet“, so Gründl. Es gehe dabei um den Kauf eines zentral gelegenen Grundstücks, das eine Rolle in der Neugestaltung der Ortsmitte spielen könnte.

Dem Rathaus-Chef zufolge hat dieses Grundstück eine Größe von 20.000 Quadratmetern – eine Fläche von fast drei Fußballfeldern – und würde die Gemeinde vier Millionen Euro kosten. Das bebaute Grundstück sei bereits verkauft. Um welches Grundstück es sich genau handelt, kann die Gemeinde Gründl zufolge aus Datenschutzgründen nicht preisgeben. Auch, wer der neue Eigentümer ist, ist bisher unklar.

Im Gemeinderat werde nun besprochen, inwiefern ein öffentliches Interesse an dem Grundstück bestehe. Denn nur dann greife das Vorkaufsrecht der Gemeinde.

Um die vier Millionen Euro für das Grundstück aufzunehmen, erstelle die Gemeinde zudem den Nachtragshaushalt. Dieser ist nur dann nötig, wenn während eines Haushaltsjahrs unvorhergesehene Kosten oder Einnahmen auf eine Gemeinde zukommen oder wenn kurzfristig investiert werden muss und die Investition den ursprünglichen Etat maßgeblich überschreiten.

„Das Grundstück ist für uns sehr wichtig“, erklärt der Bürgermeister den Schachzug der Gemeinde. Das Grundstück sei bereits verkauft und genau deshalb dränge die Zeit: „Wir haben eine Frist bis zum 19. November. Wenn bis dahin nicht das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, ist es verstrichen“, so Gründl.

In Bad Heilbrunn arbeitet die Gemeinde an der Erneuerung der Ortsmitte. Das Grundstück steht mutmaßlich mit der Neugestaltung in Zusammenhang. Das Berliner Architektenbüro Lemme Locke Lührs legte im Oktober überarbeitete Pläne zur Ortsmitte vor, die Gründl im Januar mit den Bürgern erneut diskutieren will.

Nora Linnerud