Wenn der Bus einfach nicht kommt: So treffen die vielen Ausfälle die Fahrgäste

An der Ersatzhaltestelle in der Langau kommt morgens kein Bus, der die Schüler nach Penzberg bringt.

RVO-Probleme im Tölzer Land

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Wer auf den ÖPNV angewiesen ist, hat zurzeit im südlichen Landkreis kein leichtes Leben. Zahlreiche Busse fallen jeden Tag aus. Vier Erfahrungsberichte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit fast drei Wochen gibt es täglich die Meldung, welche Busverbindungen am kommenden Tag ausfallen. Fachkräftemangel, unbesetzte Stellen, Krankmeldungen, Baustellen. Der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) schafft es nicht mehr, alle Linien zu bedienen. Die Ausfälle sind so eklatant, dass Anfang der Woche auch die Kreispolitik darüber diskutierte. Welche Konsequenzen hat es, wenn ein Unternehmen die Konzession für eine Linie hält, diese Linie aber einfach nicht bedient? Kann man vom RVO einen finanziellen Ausgleich verlangen? Die Antworten auf diese Fragen blieben offen (wir berichteten).

Zur Nachtschicht geht es oft nur noch mit dem Taxi

Deutlich spürbar sind die Konsequenzen allerdings für alle, die auf den Bus angewiesen sind. Einer davon ist ein 44-jähriger Großweiler, der zur Nachtschicht nach Bad Heilbrunn muss. Weil auch sein Partner (33) im Schichtdienst arbeitet, kann er nicht immer als Fahrer einspringen, wenn der Bus nicht kommt. Am Abend zuvor sei das wieder einmal der Fall gewesen, wieder einmal ohne vorherige Ankündigung, schildert der 33-Jährige am Telefon. Damit sein Partner überhaupt in die Arbeit kommt, muss er dann ein Taxi rufen. „Das kostet mit Anfahrt 55 Euro“, sagt der Großweiler. „Das Geld muss man erst einmal haben.“

Drei bis vier Ausfälle habe es in den vergangenen Wochen gegeben. Mit am ärgerlichsten sei, dass es eben meist nicht vorher in der DB-Navigator-App angezeigt worden sei, dass der Bus nicht kommt. „Meistens steht er dann an der Haltestelle, wartet und stellt dann fest, dass nichts fährt“, sagt er 33-Jährige. Er hat auch bereits beim RVO angerufen. „Da hat man mir aber nur gesagt, dass man da nichts machen kann.“

„Glücklicherweise sind bald Ferien, denn so geht es einfach nicht“

Katrin Goßlau und ihr Mann arbeiten beide Vollzeit. Doch zurzeit muss immer wieder einer von beiden seine Arbeitsstelle verlassen, um die Tochter von Bad Heilbrunn nach Penzberg zur Realschule zu bringen und wieder abzuholen. „Glücklicherweise sind bald Ferien, denn so geht es einfach nicht“, sagt sie. Auf dieser Strecke ist derzeit die Sperrung der Staatsstraße zwischen Bichl und Penzberg das Hauptproblem. Die beeinträchtigt auch den Busverkehr. „Aber auch die angekündigten Ersatzbusse fahren alle nicht“, sagt Katrin Goßlau. Sie habe das Gefühl, dass vor allem die Busse im ohnehin finanzierten Schülerverkehr nicht fahren, „dafür aber die Verbindungen, bei denen Fahrgäste einsteigen, die bezahlen“.

Der Ersatzbus nach Penzberg kommt einfach nicht - und das seit Tagen

Genau dasselbe Problem hat der Heilbrunner Mirko Dejung. Sein Kind muss zum Penzberger Gymnasium. „Bisher fuhren die Schulkinder aus Bad Heilbrunn mit dem Schulbus Linie 2895 nach Schönmühl. Dort sind sie in die Linie 9613 umgestiegen und nach Penzberg-Zentrum gefahren.“ Seit der Straßensperrung ist das nicht mehr möglich. In Langau wurde am Kreisverkehr eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. „Auf dem Fahrplan, der vom Busfahrer an die Schulkinder ausgeteilt wurde, steht, dass die Kinder, die Richtung Penzberg müssen, vom Schulbus Linie 2895 an der Ersatzhaltestelle am Kreisverkehr Langau in die Linie 9613 Kurs 001 umsteigen sollen.“ Letzterer sollte 7.36 Uhr abfahren. Dieser Bus komme aber einfach nicht, sagt Dejung. Das sei seit Montag so gewesen – vom Beginn der Sperrung an also. „Alle Kinder werden jetzt mit dem Auto in die Schule gebracht.“ Auf Nachfrage beim RVO habe er eine recht vage Antwort bekommen. Offenbar können „die Fahrer den Plan individuell interpretieren“.

Eltern tun sich zusammen - aber auch das ist kurz vor den Ferien schwierig

Um zu schauen, ob sich an der Situation seit Montag etwas verändert hat, setzte sich Dejung am Freitag zusammen mit einem Spezl morgens an die Ersatzbushaltestelle. „Leider kam auch da kein Bus.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Katrin Goßlau hat sich ab der kommenden Woche nun mit fünf anderen Eltern zusammengetan, deren Kinder auch nach Penzberg müssen. „Wir versuchen dann, dass die Kinder zusammenfahren.“ Das sei allerdings so kurz vor den Sommerferien alles andere als einfach, wenn Projekttage oder Schulausflüge anstehen.

Auch Goßlau beklagt die mangelnde Kommunikation. In der App oder im online abrufbaren Fahrplan finde man meistens nichts dazu, dass die Verbindung ausfalle. „Und ans Telefon bekommt man ohnehin niemanden.“ Für sie die bittere Erkenntnis: „Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man bei uns nirgendwo hin.“

Zwei berufstätige Eltern: „Haben eigentlich keine Chance, sie zu fahren“

Das muss auch ein Vater aus dem Dietramszeller Ortsteil Erlach immer wieder feststellen. Seit drei Wochen seien die „Ausfälle massiv“, sagt er. Seine Tochter besucht die Mittelschule in Dietramszell. Dazu muss sie morgens in den oft überfüllten Linienbus steigen, der aus Holzkirchen kommt und nach Dietramszell fährt. Mittags bringt sie dieser wieder zurück nach Hause – nur zurzeit eben nicht regelmäßig. Das Problem: „Ich fange um 6 Uhr in München an zu arbeiten, meine Frau um 8 Uhr in Bad Tölz. Wir haben eigentlich keine Chance, sie zu fahren.“

Tatsächlich saß die Zwölfjährige vor wenigen Tagen mittags an der Haltestelle – und der Bus kam nicht. „Und weil sie uns nicht erreicht hat, saß sie dort eben sehr lange“, schildert ihr Vater. Natürlich habe ihre Mutter ihre Arbeitsstelle sofort verlassen, als sie ihre Tochter schließlich am Handy hatte. „Aber meine Arbeit ist in München, die von der Frau in Bad Tölz, das ist nicht machbar, mal schnell die Tochter abzuholen. Und Informationen, dass Busse ausfallen, gibt es in den seltensten Fällen im Vorfeld, sodass man irgendetwas organisieren könnte“, sagt der Erlacher.

Schulbus könnte das Problem in Erlach lösen

Mittlerweile hat die Schule mit ihm vereinbart, dass die Tochter nach zehnminütiger Wartezeit an der Haltestelle ins Sekretariat geht und ihr dann weitergeholfen wird. „Dankenswerterweise kümmert sich die Schule. Denn sie sieht das genauso und ist auch sehr beunruhigt, dass diese Fahrten einfach nicht regelmäßig stattfinden“, sagt er.

Er hätte einen Vorschlag, wie für die Erlacher und Steingauer Kinder das Problem gelöst werden könnte. „Es gibt einen Schulbus der Gemeinde, der beispielsweise im nur 1,9 Kilometer entfernten Jasberg hält. Der könnte doch auch über Erlach fahren.“ Wir haben das auch bei der Gemeinde angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Anfang der Woche aber machte der Schulbus tatsächlich den Schwenk über Erlach und Steingau und brachte die Schulkinder nach Hause. „Das hat super geklappt, und sie waren glücklich.“ Nun hoffe man, dass das eine Dauerlösung wird. „Es geht um fünf oder sechs Kinder, und es ist wirklich nur ein kleiner Umweg.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.