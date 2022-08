Wer hat Balu gesehen? Hund in Bad Heilbnrunn entlaufen

Von: Felicitas Bogner

Wer hat Balu gesehen? Der Goldendoodle ist am Morgen des 10. August in Bad Heilbrunn weggelaufen. Seine Besitzer suchen ihn noch immer. © Privat

Ein weißer Hund ist Touristen aus Zwickau in Bad Heilbrunn weggelaufen. Seither wurde er an einigen Stellen in der Gemeinde gesehen. Allerdings rennt er immer wieder davon. Sie Familie bittet um Hinweise.

Bad Heilbrunn - Auf verzweifelter Suche nach ihrem Hund ist seit Mittwoch, 10. August, gegen 9 Uhr Familie Bauer aus Zwickau. Jörg Bauer, der im Bad Heilbrunner Haus Mona zu Gast ist, berichtet: „Unser Balu ist am Mittwochmorgen beim Speckerbäck in Bad Heilbrunn weggelaufen.“ Der Goldendoodle habe sich erschrocken, losgerissen und sei dann samt Leine in Richtung Bad Tölz gerannt.

Weißer Hund am Mittwoch morgen in Bad Heilbrunn bei Speckerbäck weggelaufen

Seither wurde er an mehreren Stellen in und um Bad Heilbrunn gesehen oder gehört. „Erst hat ihn ein Landwirt am Ortseingang am Mittwoch gegen 11 Uhr auf seiner Kuhweide gesehen. Als er ihn einfangen wollte, ist er aber Richtung Wald auf der Blombergseite gelaufen.“ Gegen 17 Uhr und um 20 Uhr wurde Balu dann in der Nähe der Heilbrunner Pizzaria „Da Luca“ von Anwohnern gesehen. Versuche ihn einzufangen blieben erfolglos. Gegen Mitternacht hörten Heilbrunner den zwei-jährigen Hund bellen. „Sein Bellen kam wohl aus der Richtung des Wanderwegs von Heilbrunn zum Blomberg rauf“, schildert Bauer die Erzählungen. Gefunden habe man den Hund allerdings nicht.

Balu ist aktuell verängstigt und läuft schnell weg

Um 4 Uhr morgens wurde er dann wieder auf einer Wiese am Ortseingang - nahe dem Speckerbäck - von einer Frau gesehen. Auch von ihr lies sich Balu nicht einfangen. „Er wird wahrscheinlich sehr verängstigt sein“, meint Bauer. „Sollte ihn jemand sehen, wird es wohl am besten sein, wenn man in die Hocke geht und sich auf seiner Augenhöhe ihm nähert, das nimmt Hunden manchmal die Angst“, erklärt der Zwickauer. Generell sei Balu nicht scheu. „Er ist ein total lieber Familienhund“, unterstreicht sein Herrchen. Gebissen habe er noch nie.

Wer hat den weißen Hund gesehen? Familie bittet um Hinweise

Bauers sind noch bis Freitag im Haus Mona untergebracht. Danach haben sie eine private Unterkunft in Penzberg. Jörg Bauer bittet alle eindringlichst, die Augen nach seinem Balu offen zu halten. „Wir sind um jeden Hinweis froh“, sagt er. Seit Mittwochmorgen sei er mit seiner Familie in ganz Bad Heilbrunn und in den Wäldern auf der Suche nach ihm. Bauer ist für Hinweise jederzeit unter der Telefonnummer 01 76/61 73 53 42 zu erreichen. Balu trägt ein orangenes Halsband und ist samt einer braunen Leine weggelaufen.

