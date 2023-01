Willkommen auf der blauen Couch - Neue Gesprächsreihe in Bad Heilbrunn

Interview

Die Evangelische Kirchengemeinde startet eine neue Gesprächsreihe mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Bad Heilbrunn.

Bad Heilbrunn – Auf die „blaue Couch“ lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bad Heilbrunn ab sofort einmal monatlich ein. Es handelt sich um eine neue Gesprächsreihe, bei der verschiedene Persönlichkeiten, die in der Gemeinde leben oder arbeiten, über ihre jeweilige Tätigkeit berichten, von sich erzählen, aber auch fürs Gespräch über aktuelle Themen zur Verfügung stehen. Als Erster ist am Montag, 30. Januar, Pater Karl Bopp zu Gast. Den Grundgedanken hinter der neuen Reihe erklärt der Gastgeber, der evangelische Pfarrer Johannes Schultheiß, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Start: 30. Januar

Herr Schultheiß, was ist die Grundidee hinter den neuen „Gesprächen auf der blauen Couch“?

Wir hatten jetzt drei Jahre Corona-Pandemie, in der die Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung eingeschränkt waren. Das hat die Menschen geprägt, und ich befürchte, dass viele auch jetzt nicht so viel unterwegs sind wie vorher, sondern mehr Zeit zu Hause verbringen. Hinter der neuen Gesprächsreihe steht der Wunsch, dass die Menschen wieder mehr zusammenkommen.

Wie haben Sie die Gäste für dieses Format ausgewählt?

Es sind Personen, die in Bad Heilbrunn leben oder hier eine bestimmte Funktion haben beziehungsweise beruflich unterwegs sind. Die man vielleicht schon ein bisschen kennt, die man bei dieser Gelegenheit aber noch etwas genauer kennenlernen kann. Da gibt es viele spannende Persönlichkeiten in Bad Heilbrunn. Wir haben zum Beispiel einen Bürgermeister, der auch Musiker ist, oder einen Rewe-Marktleiter, der gerne imkert. Und beim ersten Termin ist – übrigens einen Tag nach seinem 70. Geburtstag – Pater Karl Bopp zu Gast, der Pfarrer der Pfarrei St. Kilian in Bad Heilbrunn ist. Aber dass er gleichzeitig Professor für Pastoraltheologie ist, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Mir fallen in Bad Heilbrunn noch viel mehr interessante Menschen ein, aber vorerst habe ich nur das Programm für dieses Jahr zusammengestellt.

Offene Gespräche in der Runde

Worüber soll auf der blauen Couch geplaudert werden?

Zum einen soll es etwas über den Werdegang des jeweiligen Gasts gehen. Aber es soll kein Vortrag sein, auch kein Gespräch zwischen nur zwei Personen, sondern eine offene Runde, in der die Teilnehmer über alles sprechen können, was sie gerade bewegt, sei es der Ukraine-Krieg oder die Inflation oder auch die Frage, was einen in Bad Heilbrunn stört oder was man sich wünscht. Auch um die Frage, wie die Beziehung des jeweiligen Gasts zur evangelischen Kirche in Bad Heilbrunn ist, könnte es gehen. Diese Beziehung soll gestärkt und gefördert werden.

Und die titelgebende „blaue Couch“, was hat es mit der auf sich?

Im Gemeindehaus haben wir schon seit Jahren sogar zwei blaue Couchen stehen, auf denen sich auch sonst Gesprächskreise treffen.

Die Termine Die „Gespräche auf der blauen Couch“ finden einmal monatlich im evangelischen Gemeindesaal am Malachias-Geiger-Weg statt. Der erste Termin mit dem katholischen Pfarrer Karl Bopp findet am Montag, 30. Januar, satt. Weitere Gäste sind in der Folge Bürgermeister Thomas Gründl (20. Februar), Kindergarten-Leiterin Anna Kaltenhauser (27. März), Apothekerin Marietta Klemme (17. April), Marina Hechtl und Anne Gruber vom Hospizverein (15. Mai), Rewe-Marktleiter Alexander Wutke (19. Juni), der ehemalige Feuerwehr-Kommandant Dominik Haustein (24. Juli), Sportvereinsvorstand Robert Rieker (25. September), Malermeister Feodor Schraml (23. Oktober), Fachklinik-Ärztin Doris Gerbig (20. November) und „Jaud“-Pflegedenstleiterin Christine Strehl (18. Dezember). Beginn ist immer um 19 Uhr.

