Zu wenig Plätze in der neuen Kita: Heilbrunn hat schnelle Lösung

Die neue Bad Heilbrunner Kindertagesstätte St. Kilian platzt aus allen Nähten. Deshalb setzt die Gemeinde jetzt auf Container.

Bad Heilbrunn – „Ab September 2019 können dort über 20 Kinder nicht untergebracht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Bad Heilbrunn. Kita-Leiterin Dietlind von Plettenberg hat demnach Bürgermeister Thomas Gründl auf diesen Missstand hingewiesen.

Das Problem wurde laut Gründl bereits in der jüngsten Bauausschusssitzung behandelt. Man habe sich darauf geeinigt, dem Gemeinderat eine kurzfristige Lösung in Form einer Modulbauweise, sprich das Aufstellen entsprechender Container, zu empfehlen. Die Verwaltung soll nun prüfen, was die Fundamentierung und die Module für eine oder zwei Gruppen kosten. Für die Anmietung von Modulen erhält die Gemeinde laut Gründl einen staatlichen Mietkostenzuschuss.

„Eine reine Übergangslösung“

Die Modulbauweise werde auch vom Landratsamt als schnelle Lösung angeraten, so der Bürgermeister. Die Gemeinde sei bereits im Gespräch mit Andrea Estermann, die am Landratsamt für die Fachberatung für Kindertagesstätten zuständig ist.

Lesen Sie auch: Endlich Betrieb im Heilbrunner Waldkindergarten

„Die Module sind nur eine reine Übergangslösung, bis an einem anderen geeigneten Standort eine weitere Kindertagesstätte errichtet werden kann“, versichert Gründl. Über entsprechende Pläne habe der Gemeinderat bereits Anfang März in seiner Klausurtagung diskutiert. Für Gründl ist es wichtig, „dass bis September alles daran gesetzt wird, die notwendigen Plätze vorzuhalten“. ao

Auch interessant: Neuer Kindergarten in Sachsenkam: „Da möchte man selbst wieder Kind sein“ und Kinder- statt Biergarten: Lenggries nutzt altes Hotel nun als Kita

Rubriklistenbild: © Gemeinde Bad Heilbrunn