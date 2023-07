Zufriedene Besucher beim „Kräuterzauber“ in Bad Heilbrunn

Teilen

Einheimische, aber auch Urlaubsgäste und Ausflügler kamen am Sonntag zum Heilbrunner „Kräuterzauber“. © MK

Eine ungezwungene Atmosphäre und etwas kühlere Temperaturen lockten einige Besuche zum Heilbrunner „Kräuterzauber“. Ein Rundgang.

Bad Heilbrunn – Ein Familienfest mit allem, was dazugehört – so könnte man den Bad Heilbrunner „Kräuterzauber“ nennen, der am Sonntag in seiner vierten Auflage stattfand. Der Kräutererlebnispark präsentierte sich als idealer Austragungsort zum Bummeln entlang von Verkaufsständen, zum geselligen Zusammensitzen bei Speis und Trank, zum Spielen für die Kinder.

Zur lockeren und ungezwungenen Atmosphäre trug auch das Wetter bei: Nach einem Regenschauer am frühen Morgen ließ der Tag die am Samstag herrschende Hitze hinter sich zurück und bescherte angenehme Temperaturen. Viele Einheimische und Gäste nutzten diese vorteilhaften Bedingungen und statteten dem von der Gemeinde organisierten Event einen Besuch ab.

Das Sortiment an den Ständen war – wie es schon der Name der Veranstaltung vorgibt – fein abgestimmt mit dem Bezug zu Kräutern, Gärten und vielen Materialien, die die Natur bereithält und von handwerklich geschickten Händen und mit künstlerischer Fantasie weiterverarbeitet werden. So waren zum Beispiel Produkte aus Zirbenholz mit von der Partie, dessen ätherische Öle dafür bekannt sind, dass sie die Atmung des Menschen vertiefen und erholsamen Schlaf schenken.

Allerlei Handgemachtes und viele kulinarische Highlights

Daneben bestaunten die Marktgänger Flechtwaren in nicht alltäglicher Formgebung: Ob als Trägersäulen-Elemente für einen Pavillon, als Paravent oder Blumenstele zeigten die ineinander geflochtenen Ruten von Weiden, Hasel und Hartriegel ihre Standfestigkeit. Schon eher exotisch mutete die Maserung mancher Schüsseln in der Palette am Drechsler-Stand an. Doch nein, meinte der Anbieter: „Das sind alles einheimische Hölzer. Und was hier so exotisch aussieht mit den dunklen Linien, das ist eine gestockte Buche.“

Tees und Gewürze gehörten natürlich ebenso zur Waren-Palette wie das Räucherwerk der „Tölzer Hollerfeen“ und prächtige, mit farbenfrohem Blumendruck gestaltete Tischdecken und Läufer. Wer zwischendurch hungrig und durstig war, wurde bestens versorgt: Schupfnudeln und Sauerkraut hier, Apfelkiacherl mit Zimt und Zucker dort – zum großen Teil waren es die Heilbrunner Ortsvereine, die für das leibliche Wohl der Besucher sorgten. Entsprechend rege war auch der Andrang bei der Freiwilligen Feuerwehr: „Es tut sich schon was, wir sind zufrieden“, meinte einer der Männer am Grill.

Der Kräutererlebnispark präsentierte sich als idealer Austragungsort zum Bummeln entlang von Verkaufsständen, zum geselligen Zusammensitzen und zum Spielen für die Kinder. © Krinner

Daneben hatte sich die Blasmusikkapelle platziert, am oberen Ende des Parks im „Baumkreis“ spielte die junge „Koanzn-Musi“ auf. „Es ist richtig schön gemütlich hier“, urteilte ein Urlauber-Ehepaar, das den schilfumrandeten Weiher inmitten des Parks in Augenschein nahm und den darin schwimmenden Goldfischen zuschaute.

Bürgermeister: „Kräuterzauber“ ist „Aushängeschild der Gemeidne“

Gleichzeitig zog Kräuterpädagogin Anneliese Stockinger mit einer beachtlichen Gruppe von interessierten Leuten los zu einer Führung entlang der Kräuterbeete und dem Bächlein, das ruhig durch die Anlage plätschert. Die Kinder nahmen nicht nur Kletterturm, Schaukel und Hüpfburg in Beschlag, mit großem Eifer waren sie auch am Werk bei den Aktionen der beiden örtlichen Kindergärten, bei denen Stofftaschen bedruckt und Seifenblasen-Buttons gebastelt wurden oder beim fröhlichen Singen im Konferenzraum im Haus des Gastes.

Entsprechend positiv fiel die Zwischenbilanz von Bürgermeister Thomas Gründl am Nachmittag aus: „Das Wetter passt, die Stimmung ist gut, es läuft alles bestens. Der ,Kräuterzauber‘ ist schon ein Aushängeschild für unsere Gemeinde und die ganze Region.“ Oder wie eine kleine Besuchergruppe aus Holzkirchen urteilte: „Ein schönes Programm, aber kein Gedränge, das gefällt uns.“ (Rosi Bauer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.