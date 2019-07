Zum ersten Mal: Heilbrunn sponsert einen Einzelsportler

Premiere in Bad Heilbrunn: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sponsert die Gemeinde einen Einzelsportler.

Bad Heilbrunn – Nach längerer Diskussion in der Gemeinderatssitzung beschlossen die Räte, Skisportler Klaus Pföderl mit 3000 Euro zu unterstützen.

Der 24-jährige Profisportler schilderte in der jüngsten Gemeinderatssitzung seinen Werdegang und die finanziellen Rahmenbedingungen, unter denen er unterwegs ist. Er sei in den deutschen B-Kader aufgerückt und starte im Europacup, der zweiten Liga des alpinen Skisports. Topleute dürften auf Einsätze im Weltcup hoffen. Aufgrund seines Aufstiegs dürfe sich nun einen Kopfsponsor suchen. Er habe sich bei Kollegen ungehört, und die bekämen zwischen 3000 und 5000 Euro. Die Gemeinde Lenggries unterstütze Michaela Wenig, ebenfalls eine Skisportlerin.

Einige Gemeinderäte hakten nach, wie groß der Finanzbedarf im Europacup ist. „Ich habe im vergangenen Jahr alle Flüge und teilweise auch die Hotels zahlen müssen“, antwortete Pföderl. Skimaterial und Trainer bekomme er dagegen gestellt. Unterm Strich habe er im vergangenen Jahr rund 3000 Euro aus eigener Tasche drauflegen müssen.

„So ein Sponsoring ist eine Image-Werbung“

Die Räte fragten, wie es mit den Verdienstmöglichkeiten im Europacup aussehe. „Wenn man ein Rennen gewinnt, bekommt man schon mal 500 Euro“, sagte Pföderl. Im Weltcup gebe es Preisgelder ab Platz 30. „Richtig absahnen“ könne man erst, wenn man Podiumsplätze erreicht.

Skeptisch äußerte sich nach diesen Ausführungen Bernd Rosenberger. „Ich finde die Leistung toll, aber ich will auch Bedenken anmelden. Die Gemeinde hat noch nie Einzelpersonen gesponsert.“ Der Finanzausschuss habe erst kürzlich deutlich geringere Spendenbeträge für gemeinnützige Organisationen abgelehnt: „Wir schaffen da einen Bezugsfall, der wieder eintreten kann. So kommen wir in eine Zwickmühle.“ Auch Norbert Deppisch würde sich wohler fühlen, wenn Pföderl sein Geld von einer Firma bekommt.

„So ein Sponsoring ist eine Image-Werbung“, befand dagegen Horst Kürzeder. „Wenn man das Bad Heilbrunner Logo ab und zu sehen kann, ist das sicher nicht schlecht.“ Ähnlich die Äußerung von Konrad Specker: „Ich sehe das nicht als Sponsoring für einen Skisportler, sondern als Werbeausgabe: Wenn wir eine Bandenwerbung beim SV Bad Heilbrunn nehmen, ist das genauso eine Werbemaßnahme.“ Specker schlug vor, den Tourismus-Topf anzuzapfen. Josef Schwaller stimmte zu: „Das sind gute Leistungen, da sollten wir was machen.“ Christoph Spindler fragte: „Wie viele Sportler kommen schon in diese Leistungsklasse?“ Profisport sei ein „hartes Brot“: „Man hat viel Aufwand und kriegt nicht viel, so lange man nicht in der absoluten Spitze ist.“

Nach der Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig eine Sponsoring-Summe von 3000 Euro. pr

