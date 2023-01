Ansturm auf Biografie von Prinz Harry bleibt aus

Von: Franziska Konrad, Elena Royer

Viele Vorbestellungen gab es in der Buchhandlung Urban in Tölz. Bisher sind noch nicht alle Exemplare von „Harry“ hier vergriffen, sagt die Mitarbeiterin Liane Madaus. © Arndt Pröhl

Mehr als 1,4 Millionen verkaufte Bücher an einem Tag: In den USA, Kanada und Großbritannien legte Prinz Harrys Biografie „Reserve“ einen bahnbrechenden Verkaufsstart hin. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist das Interesse an den Memoiren des royalen Sprösslings bislang eher überschaubar.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vergeblich sucht man derzeit im Tölzer Buchladen Winzerer nach der Autobiografie. von Prinz Harry. „Wir haben wenig Platz. Und bisher gab es keine einzige Nachfrage“, erklärt Chefin Petra Schenk.

Der Hype um Harrys Buch ist eine kleine Welle, die ziemlich bald wieder abflacht.

Der große Ansturm blieb bis dato ebenso in der Buchhandlung Rupprecht in Wolfratshausen aus. Die Käufer? „Tendenz 50 Jahre aufwärts, keine jungen Leute“, so die Erfahrung von Mitarbeiter Johannes Deiss. Er ist sich sicher: „Der Hype um Harrys Buch ist eine kleine Welle, die ziemlich bald wieder abflacht.“

Rupprecht-Filiale in Bad Tölz meldet „ausverkauft“

In der Rupprecht-Filiale in Bad Tölz ist das Buch allerdings momentan vergriffen. „Alle Exemplare, die wir da hatten, haben sich schnell verkauft“, berichtet Mitarbeiterin Christine Gaßel. Nachschub sei bereits bestellt. „Wie ich erfahren habe, ist das Buch allerdings gerade im Nachdruck, daher wissen wir nicht genau, wann wir wieder welche im Laden haben werden.“

Nur noch ein Exemplar von insgesamt fünf bestellten Büchern gab es zuletzt in der Geretsrieder Buchhandlung Osiander. „Wenn im Voraus bei Neuerscheinungen ein großer Ansturm angekündigt wird, fällt der in der Realität oft deutlich geringer aus“, berichtet eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Im Vorfeld hatten wir ein bis zwei Nachfragen, wann das Buch erscheint. Das war’s auch.“

Von einem Ansturm kann keine Rede sein

Aufgrund von Lieferengpässen kam „Reserve“ erst am Donnerstagabend in die Buchhandlung Urban an der Tölzer Marktstraße. „Einige Kunden haben bei uns das Buch vorbestellt“, erklärt Mitarbeiterin Liane Madaus. „Das Interesse ist bei einigen Leuten schon da, aber von einem großen Ansturm kann auch wieder nicht die Rede sein“, meint Madaus.

Eine größere Nachfrage habe es in den vergangenen Monaten beispielsweise nach dem Roman „Der Gesang der Flusskrebse“ der US-amerikanischen Zoologin Delia Owens gegeben. „Seit das Buch 2019 erschienen ist, ist die Nachfrage ungebrochen hoch.“ Auch in fernerer Vergangenheit hätte es bei vielen Büchern schon ganz andere Reaktionen auf die Veröffentlichung gegeben. „Bei Harry Potter war der Erstverkauf ja nahezu ein Event. Damals gab es wirklich auf viele Buchhandlungen einen regelrechten Ansturm.“ Sehr ungewöhnlich sei es nicht, dass ein Buch, das medial eine große Aufmerksamkeit bekommt, in den ersten Wochen nach der Erscheinung viel gekauft werde. „Die Werbung ist da ausschlaggebend“, merkt Madaus.

Interesse am britischen Königshaus hält sich generell in Grenzen

Gleiches schildert Christine Gaßel. „Das Buch wurde so breit und kontrovers in allen Medien thematisiert, da ist es kein Wunder, dass das Interesse groß ist. Erst recht, da von mehreren pikanten Details die Rede ist.“ Grundsätzlich herrsche bei den Rupprecht-Kunden kein auffallend großes Interesse am britischen Königshaus. Die bisherigen Bücher über die Royals „wurden im Vergleich mit anderen Büchern nicht auffallend häufig gekauft“, sagt auch Madaus. Lediglich nach dem Tod der Queen im Herbst 2022 stieg kurzzeitig die Nachfrage an den Büchern über die Königsfamilie an.

Büchereien nehmen Biografie automatisch ins Sortiment auf

Sowohl in der Gemeindebücherei Lenggries als auch in der Stadtbücherei Tölz gab es noch keine Nachfrage nach dem Buch von Prinz Harry. „Da es ein Spiegel-Bestseller ist, bekommen wir es automatisch ins Sortiment“, erklärt Büchereileiterin Melanie Sappl. Die Bücherei Lenggries werde das Buch „wahrscheinlich auch“ aufnehmen, wie Christine Gritsch sagt. „Aber bisher war das tatsächlich weder bei unseren Kunden noch unter uns Mitarbeiterinnen hier ein Thema.“

