„Ganskragen“ und „brauner Matapfel“: Projekt „Apfel-Birne-Berge“ will vergessene Obstsorten wiederentdecken

Etwa 100 Apfel- und Birnensorten waren jetzt im ZUK ausgestellt. © Hias Krinner

Alte Obstsorten wiederentdecken und erhalten: Das ist das Ziel des Projekts „Apfel-Birne-Berge“. Bei einer Ausstellung im Rahmen des Projekts konnten die Besucher auch ihr Obst vom Fachmann identifizieren lassen.

Benediktbeuern – Die Äpfel und Birnen in den Regalen unserer Supermärkte kommen oft aus aller Herren Länder – makellos in Form und Farbe, damit der Kunde gerne zugreift. Muss das so sein? Auch die heimischen Sorten bieten eine umfangreiche Auswahl, wie am Samstag die Ausstellung im Rahmen des Biodiversitäts-Projekts „Apfel – Birne – Berge“ (wir berichteten) im Zentrum für Umwelt und Kultur des Klosters Benediktbeuern anschaulich bewies.

„Apfel-Birne-Berge“: Alte Obstsorten sollen wiederentdeckt und erhalten werden

Sechs Landkreise entlang der Alpenkette beteiligen sich an diesem Projekt, darunter eben auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ziel und Zweck sei es, alte Obstsorten wiederzuentdecken und für die Zukunft zu erhalten, wie Sortenkundler Georg Loferer erklärte.

Sortenerhaltungsgarten soll im Kloster Benediktbeuern entstehen

Mehr als 250 unbekannte oder vergessene Apfel- und Birnensorten verschiedenster Größen und Geschmacksrichtungen seien in den vergangenen Jahren in den besagten sechs Landkreisen gefunden worden. Diese Sorten werden nun überprüft, nachgezogen und in Sortenerhaltungsgärten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch in Benediktbeuern soll im Bereich des Klosters ein solcher Erhaltungsgarten entstehen.

Zu welcher Sorte gehören diese Äpfel? Besucherin Maria Gebhardt (v.li.) mit Projektmanagerin Eva Bichler-Öttl vom Landratsamt Rosenheim und Sortenkundler Georg Loferer. © Hias Krinner

Infos zu Name, Herkunft, Geschmack und Haltbarkeit für jede Sorte

Die etwa 100 jetzt im ZUK ausgestellten Apfel- und Birnen-Sorten waren mit Schildern versehen, auf denen Name, Herkunft, Sortenalter, Geschmack, Haltbarkeit und Verwendungsmöglichkeiten nachgelesen werden konnten. Wegen seiner Farbe auffallend erschien etwa der „braune Matapfel“, der als lange haltbarer Wirtschafts- und Mostapfel beschrieben war. Ein bissfestes Fruchtfleisch mit säuerlich-süßem und leicht würzigem Geschmack wurde dagegen dem aus Polling bei Weilheim stammenden „Pollinger Klosterapfel“ attestiert.

Im Birnen-Sortiment war optisch recht unscheinbar der „Ganskragen“ anzutreffen – „diese Art ist eher herb im Geschmack und besonders gut als Dörr- oder Schnapsbirne zu verwenden. „Sie kommt vor allem im südlichen Landkreis Rosenheim und im Landkreis Traunstein vor“, wusste Georg Loferer darüber zu berichten.

Fachmann identifizierte unbekannte Sorten

Nach und nach kamen am Samstagvormittag die Besucher, wurden vom Duft der Früchte empfangen, um dann die farbenfrohe Palette des Aufgebots zu inspizieren. Manche Leute hatten auch selbst einige Exemplare mitgebracht, um sie begutachten und die Sorte identifizieren zu lassen. Doch so ganz einfach war das auch für einen Fachmann wie Georg Loferer nicht immer: Form und Farbe, Stiel, Blüte, Fruchtfleisch und Geschmack lassen sich mitunter nicht hundertprozentig einer bestimmten Sorte zuordnen. „Manchmal ist da ja auch durch Zufall eine Kreuzung entstanden.“ Ein kniffliger Fall war zum Beispiel eine grüne Spezies, die aus Peißenberg stammte. „In der Gegend dort gibt es lokal begrenzt eine eigene Sorte, die der Champagnerrenette ähnelt“, erklärte Loferer, der aus Rohrdorf kommt. Für Zweifelsfälle hat man heute jedenfalls die Möglichkeit eines Gen-Tests.

Die Begeisterung der Bürger für heimische widerstandsfähige Obstsorten und die Erhaltung von Streuobstwiesen neu zu beleben ist ein Hauptanliegen des auf fünf Jahre angelegten oberbayerischen Projekts „Apfel-Birne-Berge“: „Denn Streuobstwiesen gehören mit zu den artenreichsten Lebensräumen“, so Loferer. Von Rosi Bauer

Im Internet: https://www.apfel-birne-berge.de/

