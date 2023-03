RSS Umzüge und Transporte aus Bad Tölz: Für Umzüge in Deutschland sowie im Ausland und Transporte aller Art

Das internationale Unternehmen RSS Umzüge und Transporte mit breit aufgestelltem Fuhrpark aus Bad Tölz bietet eine umfangreiche Palette an Umzugs- sowie Transportleistungen.

Die Tölzer Firma RSS - Robert Schmidt-Starrock hat sich bei Umzügen, Transporten, Möbellagerungen und Entrümpelungen längst einen Namen gemacht. Das im Tölzer Gewerbegebiet Farchet angesiedelte Unternehmen besteht heuer seit genau 30 Jahren. Aus einem Einmann-Betrieb hat sich in drei Jahrzehnten ein erfolgreiches inhabergeführtes Unternehmen mit neun Festangestellten, zwei Aushilfen und mit Chef Robert Schmidt-Starrock entwickelt. Seit fünf Jahren ist auch Sohn Benedikt mit dabei.

Umzugsunternehmen mit internationaler Ausrichtung

Umzüge sind nach wie vor das Hauptaufgabenfeld des Tölzer Unternehmens mit dem prägnanten RSS-Schriftzug auf den Fahrzeugen. Dazu kommen Messe- und Terminfrachten. Auch wenn man, wie Robert Schmidt-Starrock berichtet, in ganz Europa unterwegs ist, so werden doch viele Transporte im engeren Heimatbereich unternommen. Aber auch Fernumzüge stehen auf der Leistungsskala des Tölzer Unternehmens, nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien oder Großbritannien, wo man seit dem Brexit aber allerhand Genehmigungen braucht, die im übrigen Europa nicht notwendig sind.

RSS Umzüge und Transporte - vom Kleintransporter bis hin zum 40to Wechselbrückenzug.

Im Laufe der Jahre hat sich natürlich auch der Fuhrpark vergrößert. So verfügt man bei RSS heute über zwei 40-Tonner-Wechselbrückenzüge, zwei Transporter und einen Siebeneinhalb-Tonner und - besonders bei Umzügen sehr wichtig - zwei Möbelaufzüge, die man bis zum neunten Stock eines Hauses ausfahren kann. Damit können die Möbel und zu transportierenden Gegenstände über den Balkon gehoben und gleich in den Transporter geladen werden. Mühsames und zeitaufwendiges Schleppen über Treppenhäuser entfällt, was sich natürlich auch bei den Kosten niederschlägt.

Praktisches Möbellager und Entrümpelungen - RSS Umzüge und Transporte

Auch wer nur vorübergehend oder zu einem absehbaren Zeitpunkt umziehen muss, der ist bei RSS in Bad Tölz gut aufgehoben, da man schon seit über 20 Jahren über mehrere geräumige Möbellager im Tölzer Gewerbegebiet verfügt. Hier kann alles, was einst im Haus oder in der Wohnung stand, sicher und trocken aufbewahrt werden. Möchte man sich aber von seinen Möbeln trennen, weil sie veraltet sind oder in der neuen Wohnung keinen Platz haben, werden bei RSS natürlich auch Entsorgungen vorgenommen. Das Personal hat jahrelange Erfahrungen, sodass man sich um Aufträge nicht zu sorgen braucht. „Allerdings“, so Robert-Schmidt-Starrock, „auch wir spüren den allgemeinen Personalmangel“. Deshalb macht man es den Mitarbeitern auf der Langstrecke so bequem wie möglich, die großen LKW sind mit Schlafkabinen ausgestattet, sodass die Fahrer bei längeren Unternehmungen gleich im Fahrzeug übernachten können.

