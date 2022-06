„Run for the alps“ - Magdalena Kalus und Susann Lehmann wollen 25 000 Euro für die Alpen sammeln

Von: Elena Royer

Teilen

Verrückte Aktion, verrückte Summe: Susann Lehmann (li.) und Magdalena Kalus wollen beim Eiger-Aletsch-Ultratrail in vier Tagen 25 000 Euro für die Alpen sammeln. © Privat

250 km und 20 000 Höhenmeter um das Eiger-Aletsch-Massiv und dabei mit jedem Schritt Gutes tun: Magdalena Kalus und Susann Lehmann wollen den Alpen, die ihnen Ruhe und Entspannung schenken, etwas zurückgeben.

Walchensee/Kochel am See – 250 Kilometer und 20 000 Höhenmeter in 100 Stunden – dieses Ziel haben sich Magdalena Kalus (36) und Susann Lehmann (36) gesetzt. Doch nicht nur in sportlicher Hinsicht haben sich die beiden Frauen aus Walchensee und Kochel am See Großes vorgenommen. Mit dem Lauf wollen sie Spenden in Höhe von 25 000 Euro für den Bund Naturschutz sammeln.

Ihr Vorhaben: Den Lauf mit einem guten Zweck verbinden

Den Eiger-Aletsch-Ultratrail, der vom 13. bis 17. Juli rund um das Eiger-Aletsch-Massiv stattfindet, haben sich die beiden für ihre Spendenaktion ausgesucht. Doch wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? „Wir laufen beide schon lange Trails“, erzählt Magdalena Kalus. „Weil wir seit einiger Zeit beide im Tölzer Land wohnen, haben wir öfter gemeinsam trainiert und beschlossen, wir wollen etwas Herausforderndes machen.“ Gesagt, getan. Als Magdalena und Susann vom Eiger-Ultratrail hörten, wussten sie: „Das ist unser Ding. Aber wir wollten den Lauf gerne mit einem guten Zweck verbinden“, erklärt Magdalena.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Sie wollen den Bergen etwas zurückgeben

Weil ihnen die Berge und die Natur so viel geben, wollen die beiden Frauen nun etwas zurückgeben: „Unser Ziel ist es, 25 000 Euro an den Naturschutzbund zu spenden. Zum Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität in unseren heimischen Bergen“, so die beiden Frauen. „Die Berge sind unser Hobby“, erzählt Magdalena Kalus. „Wir verbringen dort unsere komplette Freizeit, tanken Kraft und finden Ruhe. Außerdem kommt man in der Natur auf viele neue Ideen.“

Ein großes Anliegen: Die Natur gut behandeln

Der promovierten Tierärztin, die aktuell als HR-Managerin in München arbeitet, liegt die Umwelt sehr am Herzen. Ihr Beweggrund für den Spendenlauf: „Umweltschutz war mir schon immer ein Anliegen, aber seit ich vor eineinhalb Jahren an den Walchensee gezogen bin, ist es mir besonders wichtig, die Natur gut zu behandeln und zu schützen.“

Sie organisiert als Naturschutzbotschafterin des Landkreises („Naturschutz beginnt mit dir“) Müllsammelaktionen und Susann Lehmann, die als freiberufliche Social-Media-Managerin und Grafikdesignerin arbeitet, hat bei eigenen Spendenläufen bereits mehrere tausend Euro für gemeinnützige Vereine und Organisationen gesammelt.

Mit der Aktion verwirklichen die Läuferinnen einen Traum

Das Ganze größer zu machen, war schon immer ein Traum der beiden, die auf ihren Instagram-Kanälen zehntausende Menschen erreichen. Also legten sie ihre Expertise zusammen, und das Projekt „Run for the alps“ (Laufen für die Alpen) war geboren. In 100 Stunden nicht nur gemeinsam 250 Kilometer laufen, sondern auch 20 000 Höhenmeter bewältigen, das wollen die beiden. „Wir haben ein Faible für lange Bergtouren“, erzählt Kalus.

Es ist ihr bislang größtes Laufabenteuer

Trotzdem ist es für beide das bislang größte Laufabenteuer. „Zur Vorbereitung muss man natürlich viele Kilometer und Höhenmeter auf seinen Beinen verbringen, sodass sich der Körper daran gewöhnt“, sagt Kalus. Ihre Wohnorte, am Walchen- und am Kochelsee, bieten den beiden perfekte Trainingsmöglichkeiten vor der Haustür. „Mein Hausberg ist der Herzogstand“, verrät sie, „und der von Susann die Sonnenspitz. Uns trennt eigentlich nur der Kesselberg.“ Im Frühjahr haben die beiden mit dem Training begonnen. „Wir sind verschiedene Trails gelaufen und haben lange Distanzen absolviert“, erklärt Magdalena Kalus. Trotzdem ist den beiden klar: „Das wird eine krasse Belastung.“

„Verrückte Aktion, verrückte Summe“ - Geld wird für Projekte in den Alpen verwendet

Dennoch haben die Frauen ihr Ziel klar vor Augen: Mit jedem Schritt etwas Gutes tun. „Das ist eine verrückte Aktion – warum nicht auch eine verrückte Summe?“, findet Kalus. Die Spenden gehen direkt an den Bund Naturschutz. Das Geld soll für Projekte in den Alpen verwendet werden. „Wofür genau, da befinden wir uns aktuell noch in der Abstimmung.“

Weitere Infos:

Spenden für das Projekt „Run for the Alps“ kann man noch bis zum 31. August auf der Seite www.bund-naturschutz.de/spenden-helfen/spenden-statt-geschenke/meine-spendenaktion?25-000e-fuer-die-alpen. Mehr über die beiden Läuferinnen gibt es auf ihren Instagram-Kanälen @youareanadventurestory (Magdalena Kalus) und @runskills (Susann Lehmann).

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.