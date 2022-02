Diskussion über 10H-Regel in Bayern: Was stoppt die Windkraft im Oberland?

Von: Andreas Steppan

Ein Windrad in der Tölzer Marktstraße: Mit einer Aktion am Winzerer-Denkmal werben die „Fridays for Future“-Aktivisten Sarina Haushofer, Bernhard May und Katharina Brandhofer (v. li.) für den Ausbau der Windkraft im Landkreis und den Wegfall der umstrittenen 10H-Regel. Atomkraftwerk und Mülldeponie dürfen näher an Siedlung Stadtwerke hätten Interesse, Windrad zu errichten Proteste haben Investoren abgeschreckt © Andreas Steppan

„Fridays for Future“ und die „Energiewende Oberland“ fordern mehr Windräder im Oberland. Landrat Josef Niedermaier sieht die umstrittene 10H-Regel nicht als Haupthinderungsgrund.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mitten in Bad Tölz wurde vor wenigen Tagen ein Windrad aufgebaut. Die Anlage, die direkt neben dem Winzerer-Denkmal stand, diente allerdings nicht der Stromproduktion, sondern hatte symbolischen Charakter. Klimaschutz-Aktivisten von „Fridays for Future“ wollten sich damit für mehr Windkraft und gegen die 10H-Regel stark machen. Auch Bundesumweltminister Robert Habeck (Grüne) nahm deswegen kürzlich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) ins Gebet. Doch wie weit der Ausbau der Windkraft auch im Landkreis beziehungsweise im Oberland möglich ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.

„Fridays for Future“-Aktivisten bauen Windrad in der Marktstraße Bad Tölz auf

Für Sarina Haushofer von der Tölzer Ortsgruppe von „Fridays for Future“ ist die Antwort klar: „Wir brauchen auch im Landkreis mehr Windkraft“, sagt sie bei der Kundgebung in der Marktstraße. „Denn ohne Windkraft lässt sich das Ziel, 100 Prozent der benötigten Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen, nicht erreichen.“ Aus ihrer Sicht gibt es zwei Haupt-Hemmnisse, die den Bau von Windrädern vor Ort verhindern: Da ist zum einen der „Regionalplan“ für die Region 17 (Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen), der nur sehr wenige Flächen für Windkraft ausweise. Und zum anderen die bayerische 10H-Regel. Die besagt, dass ein Windrad zehnmal so weit von Wohnbebauung entfernt sein muss, wie es hoch ist.

Mit dem Windrad in der Marktstraße wollen die Aktivisten veranschaulichen, „wie absurd die 10H-Regel ist“, wie Sarina Haushofer sagte. Das Windrad im Maßstab 1:50 ist drei Meter hoch. Ein kleines Haus aus Pappkarton stellten die Aktivisten im nach 10H vorgeschriebenen Abstand von 30 Metern davon auf. Dazwischen standen aber noch symbolische Modelle einer Autobahn, einer Mülldeponie oder eines Atomkraftwerkes. „Das alles darf näher an Wohnhäusern dran sein.“

Auch in Bad Tölz-Wolfratshausen gäbe es Potenzial für Windkraft

Mit ihrer Position stehen die „Fridays for Future“-Aktivisten nicht alleine da. „Eine Energiewende im Oberland komplett ohne Windkraft zu vollziehen, hätte einen immensen Speicherbedarf für die Wintermonate zur Folge“, argumentiert Stefan Drexlmeier, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Energiewende Oberland. Potenzial für Windkraft gebe es in Bad Tölz-Wolfratshausen durchaus. Laut der „Inola“-Studie, in der Lösungswege für die vollständige Versorgung des Oberlands durch erneuerbare Energien untersucht wurden, könnten allein von den naturräumlichen Gegebenheiten her im Landkreis 2259 Gigawattstunden im Jahr (GWh/a) produziert werden. Selbst unter Berücksichtigung der 10H-Regel könnten es noch 1606 GWh/a sein. Nach Anwendung der Begrenzungen durch Regionalplan und 10H-Regel aber bleibe nur mehr ein Potenzial von ganzen 18 GWh/a.

Gelungen fand die Aktion in der Marktstraße auch der Tölzer Stadtwerke-Chef Walter Huber. „Ich bin per se weder für noch gegen Windräder“, sagt er. „Aber ich bin für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung.“ Und dazu gehört für Huber, „dass jede Energie, die hier gebraucht wird, auch vor Ort erzeugt wird.“ Dann sei man auch nicht mehr von Energielieferanten aus dem Ausland abhängig: weder von Atomstrom aus Frankreich noch von Gas aus Russland. Die Windkraft könne hier einen Beitrag leisten. „Das Beste wäre natürlich, wenn jeder etwas Energie einsparen könnte, dann bräuchten wir die ganze Diskussion gar nicht.“

Bislang gibt es in der Region genau vier Windräder

Auch Huber plädiert dafür, den Regionalplan zu überarbeiten. Eine Abschaffung der 10H-Regel könne insbesondere dann mehr Windräder ermöglichen, wenn diese höher werden als die jetzt üblichen, um weiter oben bessere Windbedingungen zu nutzen. Zum Schutz der Anwohner vor Lärm brauche es die 10H-Regel nicht. Dafür reiche das Bundesimmissionsschutzgesetz. Das werde auch bei einem Abstand von drei bis sechs „H“ eingehalten.

Die Stadtwerke sind laut Huber schon jetzt an sieben Windrädern beteiligt, wovon vier im Oberland stehen: Es sind die einzigen Windkraftanlagen in der Region, sie stehen an der A95 im Gemeindegebiet Berg. Grundsätzlich haben die Stadtwerke laut Huber auch selbst „Interesse, eine eigene Erzeugungsanlage zu bauen“ und halten dafür ständig die Augen nach einer Möglichkeit offen.

Drei Vorranggebiete für Windkraftanlagen in Bad Tölz-Wolfratshausen

Den Regionalplan wie gefordert zu überarbeiten: Dafür sieht Josef Niedermaier, Tölzer Landrat und Vorsitzender der Planungsregion Oberland, aktuell allerdings keinen Anlass. „Ich möchte der Diskussion nicht im Wege stehen“, sagt er. Er verweist aber darauf, dass schon die jetzigen Möglichkeiten zum Bau von Windrädern nicht ausgeschöpft würden.

In den vier Oberlandkreisen sei die 10H-Regel jedenfalls nicht das Hauptausschlusskriterium für Windräder. Südlich der B472 stehe generell der gesetzliche Schutz des Alpenraums dem Bau von Windrädern entgegen. Andernorts seien es Vogel- und andere Naturschutzgebiete, Helikopter-Flugverkehrswege für den Rettungsdienst oder militärische Sperrgebiete.

Gleiche man den Rest dann noch damit ab, wo der Wind überhaupt stark und oft genug weht, bleibe wenig übrig: genau 5,1 Prozent der Regionsfläche, die „in Frage kämen, wenn niemand da wohnen würde“, so Niedermaier. Aufgrund der Siedlungsstruktur bleiben ihm zufolge am Ende noch 0,24 Prozent der Regionalfläche übrig: Knapp 1000 von 400.000 Hektar des Oberlands wurden im Regionalplan als „Vorrangflächen für Windkraft“ definiert. In Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es drei kleine solche Areale: nordwestlich der Golfanlage Bergkramerhof, nördlich von Aufhofen und nordwestlich von Endlhausen.

Anti-Windrad-Kampagnen haben Interesse der Investoren zum Erliegen gebracht

Rechnet man grob zehn Hektar Fläche pro Windrad, könnten im ganzen Oberland rein theoretisch 100 Windräder gebaut werden. „Wenn jemand in einem Vorranggebiet ein Windrad bauen möchte, könnte er das schnell verwirklichen“, sagt Niedermaier. Allein: In den vergangenen Jahren sei keine einzige Anfrage eingegangen.

Das liegt aus Sicht des Landrats daran, dass Investoren eher dorthin gingen, wo die Windschneisen einen effizienteren Betrieb ermöglichen – und wo ihnen auch gesellschaftlich weniger Widerstand entgegenschlage. Die Anti-Windrad-Kampagnen der vergangenen Jahre, zum Beispiel mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen, „haben das Interesse der Investoren zum Erliegen gebracht“, sagt Niedermaier. Insofern nutze es nichts, zwei Prozent der Fläche für Windkraft auszuweisen. „Denn das heißt nicht, dass dann auch ein Investor kommt und es baut.“

„Oberland hat sein Landschaftsbild für die Energiegewinnung schon vor 100 Jahren verändert“

Werde ihm aus anderen Regionen vorgeworfen, das Oberland wolle sich bloß sein Bergidyll bewahren, kontert Niedermaier: „Wir haben unser Landschaftsbild schon vor 100 Jahren für die Energieversorgung komplett verändert: mit dem Walchenseekraftwerk.“

Auch beim Walchenseekraftwerk steht ein tiefgreifender Einschnitt bevor: Die Wasserrechte, die die Nutzung des Wasser vor Energieproduktion ermöglichen, laufen am 30. September 2030 aus. Was das für Folgen hat, lesen Sie hier.

Niedermaier weiter: „So wie es in flachen Landstrichen keine Wasserkraft geben kann, ist unsere Region für Windkraft nicht am besten geeignet.“

Warnung vor „Zerstörung der oberbayerischen Kulturlandschaft“

Wie zur Bestätigung von Niedermaiers Ausführungen trifft Minuten nach dem Gespräch eine E-Mail bei der Redaktion und auch beim Landrat ein: Ein Bürger warnt im Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien vor der „Zerstörung der oberbayerischen Kulturlandschaft“. Auch an diesen Vorbehalten wollen die Aktivisten von „Fridays for Future“ mit ihrer Aktion etwas ändern. „Wenn die Gesellschaft hinter der Windkraft steht, wird es einfacher“, sagt Sarina Haushofer. Durch Bürgerentscheide könne die 10H-Regel nämlich im Einzelfall auch ausgehebelt werden.

