16-Jähriger fährt ohne Führerschein, aber mit geklautem Kennzeichen

Ordentlich Ärger hat sich ein junger Tölzer eingehandelt: Er wurde von der Polizei angehalten, als er ohne Führerschein Auto fuhr - auf das ein gestohlenes Kennzeichen montiert war.

Bad Tölz - Laut Polizei wurde der Tölzer am Samstag gegen 1.30 Uhr von einer Streife im Stadtgebiet kontrolliert. Er fuhr mit einem VW Polo. Den Beamten war der Fahrer aufgefallen, weil er unsicher unterwegs war und mehrmals den Motor absterben ließ. Neben dem Tölzer saß ein Lenggrieser, ebenfalls 16 Jahre. Im Laufe der Kontrolle ergriff der Fahrer die Flucht und lief zu Fuß davon. Ein Polizist verfolgte ihn – ebenfalls zu Fuß – , verletzte sich aber am Knie, als er eine Mauer überspringen wollte. Dadurch konnte der 16-jährige Tölzer entkommen. Die Polizei hatte seine Personalien aber schon aufgenommen. Bei der weiteren Untersuchung kamen noch weitere Verstöße ans Licht: So war das Kennzeichen am Volkswagen gestohlen und unrechtmäßig am Auto befestigt worden. Woher der Polo stammt, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Auf den 16-jährigen aus Bad Tölz kommen nun etliche Strafanzeigen zu. Er muss sich unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahren ohne Zulassung verantworten.

