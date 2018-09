19-Jähriger torkelt mit 1,6 Promille in Baumarkt-Fassade

Wenn altes Holz Geschichten erzählt: Birgit Niedernhuber stellt neue Skulpturen aus

Ihre Vorliebe sind alte Weinstöcke. Aber auch Treibgut, das Birgit Niedernhuber an Seen und Flüssen findet, nimmt unter ihren Händen eine neue Gestalt an: Die Künstlerin …