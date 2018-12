200 Jahre „Stille Nacht“: Emotionen, Erinnerungen und Geschichte(n)

Die einen schätzen die musikalische Qualität oder die völkerverbindende Kraft des Liedes, andere verbinden mit der Melodie vor allem Kitsch und Kommerz: Zum 200. Geburtstag des berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt äußern sich Geistliche und Kirchenmusiker aus dem Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Menschen sind tief berührt, wenn am Ende der Christmette „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklingt – jenes Lied, das an Heiligabend 1818 in Oberndorf an der Salzach zum ersten Mal gesungen wurde. Heute, 200 Jahre später, ist die Dichtung des Hilfspfarrers Joseph Mohr mit der Vertonung durch den Lehrer und Organisten Franz Xaver Gruber das weltweit bekannteste Weihnachtslied. Auch für Geistliche und Kirchenmusiker im Landkreis hat es eine besondere Bedeutung – weit über Kitsch und Kommerz hinaus.

Ein „musikalischer Geniestreich“ ist die im Stil einer Pastorale, also einer Hirtenmusik, komponierte Melodie für Christoph Heuberger. „Es ist eine unwahrscheinlich gute Melodie, nicht schlicht und einfach, sondern musikalisch kompliziert und nicht einfach zu singen“, sagt der Tölzer Stadtkantor, der am Salzburger Mozarteum studiert hat. Zudem treffe das Lied „den Nerv der Menschen in ihrer Sehnsucht nach Stille und Frieden“.

Der Lenggrieser Kirchenmusiker Alexander Pointner pflichtet ihm bei: „Das Lied ist ganz bezaubernd und steht in der alpenländischen Tradition der Hirtenmusik“, erklärt er. „Es ist bedauerlich, dass heute nur drei der sechs theologisch wertvollen Strophen gesungen werden.“

Zu einem sparsamen Umgang mit „Stille Nacht“ rät Mark Ehlert, Kirchenmusiker in St. Andreas in Wolfratshausen. Es gibt für ihn nur einen richtigen Platz für den Klassiker, nämlich in der besungenen stillen Nacht auf den 25. Dezember. „Den inflationären Gebrauch finde ich nicht richtig“, sagt Ehlert.

„Stille Nacht“ rührt an menschlichen Urängsten

Der Pfarrer von Gaißach und Reichersbeuern, Ludwig Scheiel, betont: „Das Lied ist deshalb so berühmt geworden, weil es die Menschen so tief berührt – und nicht, weil es heute auf allen Weihnachtsmärkten und in allen Kaufhäusern dudelt.“ Es öffne das Herz der Menschen und führe sie zu den wichtigen Fragen des Lebens und zu Gott hin. Diesen Effekt mache sich auch der Kommerz zunutze.

„Eigentlich entspricht dieser Schmachtfetzen nicht meiner persönlichen Spiritualität“, erklärt der evangelische Tölzer Dekan Martin Steinbach. „Zu weit klaffen für mich die harte Realität der Geburtsnacht in Bethlehem und der Schmalz des Liedes in Text und Melodie auseinander.“

Dennoch findet Steinbach, der sich anlässlich des runden Geburtstags mit dem Lied näher beschäftigt hat, vieles bemerkenswert. Etwa die Verbreitung aus Österreich in alle Welt. „Was heute per Internet kein Problem ist, war damals schon eine Sensation.“ Oder dass sich im Ersten Weltkrieg genau zu diesem Lied deutsche und englische Soldaten in den Schützengräben verbrüderten. Nicht zuletzt benennt laut Steinbach das Lied „zwei grundlegende menschliche Sehnsüchte, die uns heute weitgehend abgehen: Stille und Heiligkeit“.

Die politische Botschaft von „Stille Nacht“ ist hochaktuell

Für den Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair ist „Stille Nacht“ das „Weihnachtslied schlechthin“. Er habe es „mit den Knappen im Berchtesgadener Bergwerk“ gehört, ebenso wie „in vielen Altenpflegeheimen und auch in Afrika“, sagt er. „Und stets konnte ich spüren, wie es bei den Menschen Erinnerungen und Gefühle weckte und sich im Raum eine große Wärme ausgebreitet hat.“

Das Lied rühre an der „existenziellen Not der Menschen, ihrer Urangst vor einer tiefen Bedrohung durch die langen Raunächte in Mittel- und Nordeuropa, vor Unheil, Kälte und Zerstörung, vor einer Verdunkelung der Seelen durch Armut, Vereinsamung und Depression“. Das löse sich im Motiv der Heiligen Nacht auf in dem Wunsch, „dass sich diese Bedrohung zum Guten, zur ‚Weih-Nacht‘ wenden möge“. Das Lied sei keineswegs „kitschig oder süßlich“, betont Demmelmair: „Wer das meint, übersieht den historischen Kontext.“

Den hat auch Peter Priller, Seelsorger bei den Altkatholiken in Bad Tölz, im Kopf, wenn der „Stille Nacht“ hört. Die Menschen hatten das Leid der napoleonischen Kriege hautnah erlebt. Durch den Vertrag von München war Oberndorf von seiner Mutterstadt Laufen abgetrennt worden, die Salzach war über Nacht zum Grenzfluss geworden.

Vor dem Hintergrund der Not der armen Leute und der am eigenen Leib erfahrenen Willkür nationalistischer Grenzziehungen in Europa, habe Joseph Mohr in der heute außerhalb Salzburgs wenig bekannten vierten Strophe gedichtet: „Stille Nacht! Heil’ge Nacht / Wo sich heute alle Macht / Väterlicher Liebe ergoss / Und als Bruder huldvoll umschloss / Jesus die Völker der Welt.“ Priller sieht darin die Aussage, „dass der damals aufkommende Nationalismus der Weihnachtsbotschaft ebenso wenig gerecht wird wie die vom Wiener Kongress restaurierte Ständeordnung“. Diese soziale und politische Botschaft sei auch in der heutigen Zeit höchst relevant. „Für kleingeistige Weihnachtsromantik war Joseph Mohrs Blick zu weit und sein eigenes Leben wohl auch zu bitter.“

Aber natürlich berühre das Lied die Menschen auch, weil es für jeden mit den eigenen Erinnerungen verbunden sei. „Es wurde daheim unterm Christbaum gesungen. Nach ,Stille Nacht‘ gab’s die Geschenke.“ Natürlich klinge das Lied rührselig. „Aber das darf an Weihnachten auch sein.“

