Polizei in Nachtlokal: 21-Jähriger isst Marihuana auf

Teilen

Mit Drogen erwischt wurden am Wochenende mehrere Personen. © dpa

Die Polizei erwischte am Wochenende mehrere Menschen mit Drogen - nicht nur in einem Nachtlokal in Tölz, sondern auch beim Festival „Season of Sounds“ in Lenggries.

Bad Tölz/Lenggries Am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr wurden Beamte der Tölzer Inspektion zu einem Nachtlokal in der Stadt gerufen. Der Türsteher hatte einen Gast dabei erwischt, wie er sich im Lokal einen Joint drehte. Darauf angesprochen aß der 21-jährige Tölzer das Marihuana einfach auf, heißt es im Polizeibericht. Weil sich auch noch seine Freundin, ebenfalls 21 Jahre alt, einmischte und renitent gegenüber dem Sicherheitspersonal auftrat, wurden beide bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Weitere Drogen in der Unterhose

Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes fand die Polizei weitere Betäubungsmittel, die der 21-Jährige in der Unterhose versteckt hatte. Dem Pärchen wurde ein Platzverweis für das Lokal ausgesprochen. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Festivalgäste bei „Season of Sounds“ mit Betäubungsmitteln erwischt

Alle anderen Fälle standen im Zusammenhang mit dem Festival „Season of Sounds“ in Lenggries-Wegscheid. Bei Überprüfungen der Anreisenden und im Umfeld der Veranstaltung wurde laut Polizei bei mehreren Personen Betäubungsmittel gefunden. Beamte der Tölzer Inspektion erstatteten gegen insgesamt sieben Personen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Veranstaltung an sich, mit immerhin 1000 Besuchern, verlief aus polizeilicher Sicht „absolut störungsfrei und reibungslos“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.