21 von 65 Fahrern krank: Zahlreiche Busse fallen im Tölzer Land aus

Von: Melina Staar

Auch auf der Bus-Linie von und nach Kochel kommt es zu Ausfällen. © arp/A

Schüler, Pendler, Urlauber und andere Busreisende müssen sich auf schwere Zeiten einstellen. Weil Personal fehlt, fallen zahlreiche Busverbindungen im Landkreis aus. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Lage beim Regionalverkehr Oberbayern (RVO) ist weiterhin angespannt. Aufgrund von Krankheit kommt es derzeit vermehrt zu Ausfällen. Es fehlen 21 von 65 Fahrern. Auch wenn die Lage laut Pressemitteilung etwas besser ist, als tags zuvor, – unter anderem, weil das Büro-Team Fahrten übernimmt und zwei Fahrer zurückgekehrt sind – kann auch am Donnerstag der Fahrplan nicht aufrecht erhalten werden. Betroffen sind im Landkreis Fahrten der Linien 9612, 9564, 9595, 9553 sowie der Stadtverkehr 1 in Bad Tölz. Auch im Nachbarlandkreis Miesbach kommt es zu zahlreichen Ausfällen - so beispielsweise auf den Linien von Rottach zur Monialm und zurück.

„Weitere Ausfälle sind in den nächsten Tagen und Wochen leider zu befürchten“, heißt es in der Pressemitteilung. Der RVO bittet Fahrgäste darum, sich auf der Homepage unter dbregiobus-bayern.de unter „aktuell“ und „Verkehrsmeldungen“ zu informieren, welche Fahrten im Einzelnen betroffen sind.

„Sie können sicher sein, in ganz Europa suchen wir mit Hochdruck nach Busfahrern“, schreibt RVO-Niederlassungsleiter Andreas Päschel weiter. Doch der Markt sei zum einen leer, zum anderen „wollen alle nicht in unser Gebiet wegen den hohen Lebenshaltungskosten“.

