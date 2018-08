22-Jähriger rastet aus und verletzt Tölzer Polizisten: Die wehren sich mit Pfefferspray

Der 22-Jährige ging so weit, dass sich die Polizisten mit Pfefferspray wehrten. Nach einem Unfall am Oberen Griesfeld in Bad Tölz eskalierte die Situation.

Bad Tölz – Mit Händen und Füßen schlug der 22-Jährige zu und verletzte zwei Polizisten: Ein junger Mann aus Wang im Landkreis Freising rastete am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr am Oberen Griesfeld in Bad Tölz aus. Die Vorgeschichte: Seine Freundin, eine 23-jährige Tölzerin, war mit ihrem VW-Polo in ein parkendes Auto gekracht. „Sie wirkte nicht ganz verkehrstüchtig“, heißt es im Polizeibericht. Deshalb wollten die zum Unfall gerufenen Beamten einen Atemalkoholtest durchführen. Doch dann fing der Beifahrer an zu wüten, griff die Polizisten an und beschimpfte sie. Der 22-Jährige ging so weit, dass sich die Polizisten mit Pfefferspray wehrten.

Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung. Die Tölzerin, die den Unfall verursacht hatte, wurde zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion gebracht. Der Schaden an ihrem Wagen beträgt rund 5000 Euro. An dem angefahrenen Auto wurde beinahe die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden hier: etwa 8500 Euro.