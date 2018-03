Mann schläft mitten auf der Straße

Betrunkene haben manchmal einen sehr großen Schutzengel, sagt der Volksmund.

Bad Tölz - Das trifft auf einen 23-Jährigen zu, der sich am Sonntag in der Nacht mitten auf der Bahnhofstraße niedergelegte. Ein besorgter Autofahrer rief um 3 Uhr früh die Polizei an, als er den Mann auf der Bahnhofstraße (Höhe Zweigstraße) entdeckte. Er schlief noch immer, als die Polizei kam. Die Beamten stellten schnell fest, dass der 23-Jährige stark betrunken ist und aus aus Nordrhein-Westfalen stammt. Er wurde dann zu einem Bekannten nach Lenggries gebracht. (müh)