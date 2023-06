24 neue Mietwohnungen: Sparkasse baut an der Lenggrieser Straße

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Seit Anfang Juni läuft der Abbruch des Wohnblocks an der Lenggrieser Straße. © arp

Der Wohnblock an der Lenggrieser Straße wird demnächst Geschichte sein. Die Abrissarbeiten haben begonnen. Im Anschluss wird dort die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen ein neues Gebäude mit 24 Einheiten errichten.

Bad Tölz – „Es werden ausschließlich Mietwohnungen“, erklärt Sparkassen-Pressesprecher Thomas Bundschuh auf Anfrage. Gedacht sind sie, um den eigenen Mitarbeitern Wohnraum anbieten zu können, aber auch externe Vermietungen seien vorgesehen.

Eigentlich war der Abriss des Wohnblocks aus den 1960er-Jahren bereits für das vergangene Jahr geplant. Alle Mieter waren ausgezogen, die Wohnungen standen leer. Dann begann der Krieg in der Ukraine, und der Landkreis suchte händeringend nach Unterkunftsmöglichkeiten für den stetigen Strom an Geflüchteten. Die Sparkasse verschob den Abriss und stellte die bislang 16 Wohneinheiten in dem Block ab 1. Mai 2022 für Flüchtlinge zur Verfügung. Ursprünglich war die Nutzung auf ein halbes Jahr beschränkt, am Ende wurde daraus knapp ein Jahr. Seit Anfang Juni laufen nun aber die Abrissarbeiten. Vom eingeschossigen Nebengebäude, das einst eine Sparkassenfiliale beherbergte, steht nur noch das Gerippe. Und auch der Wohnblock schwindet Tag für Tag. Voraussichtlich bis Mitte Juli laufen die Abbrucharbeiten. Dann startet der Neubau. 2025 – so der Plan – soll das Gebäude bezugsfertig sein.

So wird das neue Gebäude mit insgesamt 24 Wohneinheiten aussehen. © Brückner Architekten

Stellplätze teils in einer Tiefgarage

Auf den vier Etagen entstehen 24 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, alle mit Terrasse oder Balkon. Die Wohnfläche wächst insgesamt um etwa 700 Quadratmeter auf 1836. Für die Gestaltung verantwortlich zeichnet das Geretsrieder Büro „Brückner Architekten“. 44 Stellplätze entstehen – oberirdisch, aber auch in einer Tiefgarage. Dort soll es bei allen die Möglichkeit geben, Wallboxen anzubringen, um E-Fahrzeuge laden zu können, erklärt Bundschuh. Der Strom kommt vom Dach: Dort ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Auch beim Heizen setzt die Sparkasse auf Nachhaltigkeit: Der Neubau wird ans Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen. Im Hinterhof ist zudem ein Spielplatz geplant.

Investition von rund zehn Millionen Euro

Rund zehn Millionen Euro investiert die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen in den Neubau. Dass das Geldhaus das Projekt selbst als Bauherr in die Hand nimmt, war nicht immer so klar. Zwischenzeitlich wurde nämlich auch der Verkauf des Areals geprüft. Nach der Auswertung der Angebote habe man aber am bisherigen Plan, selbst neu zu bauen, festgehalten, hatte Sparkassen-Vorstandsmitglied Christian Spindler Ende März im Bilanz-Pressegespräch bekannt gegeben.

