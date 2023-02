25-Jähriger randaliert unter Alkohol- und Drogeneinfluss - löst damit drei Polizeieinsätze aus

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Kurz nach der Entlassung legte er nochmal einen drauf. © Karl-Josef Hildenbrand

Erheblich alkoholisiert sorgte ein amtsbekannter 25-Jähriger am Samstag für Ärger – und das gleich an mehreren Stellen.

Bad Tölz - Gegen 6.30 Uhr hielt sich der Somalier laut Angaben der Polizei zum wiederholten Male trotz Hausverbot an der Aral-Tankstelle in Bad Tölz auf. Er war stark angetrunken und weigerte sich – trotz mehrfacher Aufforderung des Personals – die Tankstelle zu verlassen. Nach Zurufen der Polizei erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis. Nur eine Stunde später trat der Mann laut Polizeibericht allerdings erneut negativ in Erscheinung.

Bad Tölz: Randale in der Marktstraße - Passanten angepöbelt

Diesmal wurden die Beamten von verschiedenen Bürgern kontaktiert, da der 25-Jährige in der Tölzer Marktstraße gegen Schaufensterscheiben schlug und Passanten anpöbelte. „Es folgte ein polizeilicher Gewahrsam zur Ausnüchterung in der Haftzelle der Polizeiinspektion Bad Tölz bis zirka 15 Uhr“, heißt es im Pressebericht. Doch damit nicht genug: Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei erneut um Hilfe gerufen. Dieses Mal, weil der 25-Jährige in der Notaufnahme der Asklepios-Klinik in Bad Tölz randalierte.

25-Jähriger randaliert nach Entlassung aus Haftzelle weiter

Da er zusätzlich zu seiner Alkoholisierung nun auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, war eine intensivmedizinische Überwachung erforderlich. Weil er sich aufgrund seines „Mischintox“ aggressiv verhielt, war eine Fixierung durch die Polizei unvermeidbar. Anschließend wurde er in die Klinik nach Wolfratshausen verbracht. Zu seinen bereits laufenden Verfahren kommt nun laut Polizeiangeben noch eine weitere Anzeige wegen Hausfriedensbruch hinzu.

