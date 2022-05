30 Jahre im Einsatz: Friedensinitiative hat großes Jubiläum

Von: Elena Royer

Blicken zurück auf 30 Jahre: (v. li.) Hans Gärtner, Andreas Wagner und Helmut Groß. © arp

Anlässlich ihres 30. Jubiläums blicken die Mitglieder der Friedensinitiative bei einem Pressegespräch zurück. Dazu ist am 8.Mai ein Konzert mit Gesprächsrunde geplant.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Aus Protest gegen den Golfkrieg entstand sie im Januar 1991. Vergangenes Jahr jährte sich das Bestehen der Friedensinitiative im Landkreis zum 30. Mal. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Jubiläumsfeier nicht statt. Wie sie nun am Sonntag, 8. Mai, ablaufen soll, und was die Friedensinitiative in den vergangenen drei Jahrzehnten erreicht hat, berichteten die Mitglieder Helmut Groß, Andreas Wagner und Hans Gärtner kürzlich bei einem Pressegespräch im Tölzer Café Höckh.

Keine Feier wegen der aktuellen Lage in der Ukraine

„Eigentlich wäre unser 30-jähriges Bestehen ein guter Anlass zum Feiern, aber wegen der aktuellen Situation ist uns das vergangen“, sagte Helmut Groß. Die Initiative habe nun ein „abgespecktes Programm“, so Groß , zusammengestellt. Am Sonntag findet in der Kulturbühne „Hinterhalt“ in Gelting um 11 Uhr eine Podiumsdiskussion mit den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Klaus Barthel (SPD) und Andreas Wagner (die Linke) statt. Beide sind Gründungsmitglieder der Friedensinitiative. Das Gespräch steht unter dem Motto „Als Friedensbewegte im Bundestag – Möglichkeiten und Grenzen von Lobbyarbeit für gewaltfreie Außenpolitik“.

Im Anschluss, um 12.30 Uhr, spielt das Duo „Zeitreise“, bestehend aus Nicoline Pfeiffer und Hans Gärtner, Friedenslieder aus drei Jahrhunderten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Es werden Spenden zugunsten von Kriegsflüchtlingen und dem Krankenhaus Chak in Afghanistan gesammelt, das die Initiative seit 2001 unterstützt.

Gespräch, Konzert und Spendensammeln für Kriegsflüchtlinge

In den vergangenen 30 Jahren habe die Initiative im Landkreis einiges ins Rollen gebracht. „Was man in den Köpfen durch Demos und andere Aktionen erreicht hat, lässt sich nicht einschätzen“, sagte Groß. Er nannte einige Auszüge aus den Verdiensten der Initiative. „Konkret haben wir dazu beigetragen, dass eine Kriegsschiffpatenschaft von Wolfratshausen verhindert wurde. Das hatte der damalige Bürgermeister Reiner Berchtold vorgeschlagen.“ Zudem engagiere sich die Friedensinitiative in der Organisation „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) für die Abschaffung von Atomwaffen.

Rückblick auf 30 Jahre Friedensinitiative

Auf die Fahnen schreibt sich die Friedensinitiative außerdem, dass sie den „Etikettenschwindel“ den der Schweizer Ivo Sasek 2014 initiiert hatte, aufdeckte. Hinter vermeintlichen Friedens-Mahnwachen steckte die Sekte „Organische Christus Generation“ (OCG). „Wir haben die OCG enttarnt, dann war das schnell vorbei“, berichtet Groß. Des Weiteren engagiert sich die Friedensinitiative beim Projekt „Ferien vom Krieg“, indem sie Patenschaften übernimmt. „Damit werden Jugendlichen aus Kriegs- und Krisengebieten Ferienfreizeiten ermöglicht“, erklärt Groß. „Viele kommen aus Bosnien und dem Nahen Osten. Dieses Projekt ist uns sehr wichtig.“ Groß blickte auch auf die Vereinsgründung zurück. „Sie hat uns eine finanzielle Basis beschert.“ Seitdem sei es zum Beispiel wesentlich leichter, auch mal einen Referenten zu bezahlen. Aktuell zählt die Friedensinitiative im Landkreis etwa 25 Mitglieder.

