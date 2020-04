30 Kleinstgruppen statt 16 Abschlussklassen an der FOS/BOS Bad Tölz

331 Schüler machen heuer an der FOS/BOS Bad Tölz ihren Abschluss. Anfang der Woche dürfen sie wieder in die Schule - und brauchen sehr viel Platz.

Bad Tölz– Nicht weniger als 16 Abschlussklassen gibt es heuer an der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule in Bad Tölz. Nach sechs Wochen Zwangspause beginnt für sie am Montag wieder der Unterricht. Wie die FOS/BOS bei so vielen Schülern die Abstandsvorschriften einhalten will und warum Schulleiter Andreas Stefan am Wochenende noch einen wichtigen Termin im Landratsamt hat, erklärt der Oberstudiendirektor im Interview mit Kurier-Redakteurin Silke Scheder.

Herr Stefan, reicht der Platz in der Schule, um alle 16 Abschlussklassen unterrichten zu können?

Ja, es geht gerade so auf. Aus den 16 Abschlussklassen haben wir 30 Kleinstgruppen gemacht, die in 30 Klassenzimmern unterrichtet werden.

Wie viele Schüler erwarten Sie am Montag zurück?

Insgesamt haben wir 331 Schüler in den Abschlussklassen. Zeitgleich in der Schule anwesend sind aber immer nur rund 230 bis 250 Jugendliche, damit die Abstandsvorschriften gewahrt werden können. Nicht jeder Schüler hat also jeden Tag Unterricht.

Gibt es genug Lehrer?

Ja! Wir haben ein wenig umgeschichtet: Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, übernehmen den Online-Unterricht, die anderen stehen im Klassenzimmer. Viele Risikofälle haben wir glücklicherweise nicht.

Müssen die Schüler eine Maske tragen?

Wer eine Maske tragen möchte, kann das gerne auf freiwilliger Basis tun. Eine Maskenpflicht gibt es bisher nicht. Umso dankbarer sind wir dem Landratsamt: Es stellt allen Schülern und Lehrern Masken zur Verfügung, obwohl es das nicht müsste. Am Wochenende holen ein Kollege und ich den Mund- und Nasenschutz ab: Pro Lehrer bekommen wir zwei Masken, pro Schüler eine.

Die nächsten Klassen sollen ab dem 11. Mai schrittweise folgen. Sind dann überhaupt genug Klassenzimmer übrig?

Dazu kann ich noch nichts sagen, weil es noch keine entsprechenden Anweisungen aus dem Kultusministerium gibt. Jetzt schauen wir erst einmal, dass am Montag alles gut läuft, dann sehen wir weiter.

