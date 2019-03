32-Jähriger rastet aus: Polizei setzt Pfefferspray ein

Mit einem aggressiven 32-Jährigen hatte es die Tölzer Polizei zu tun. Am Ende half nur noch Pfefferspray.

Bad Tölz - Zum wiederholten Mal verständigten Anwohner in der Nacht zum Sonntag in Bad Tölz die Polizei, weil ihre Nachtruhe durch einen 32-jährigen Nachbarn erheblich gestört wurde. Als die Streifenbesatzung gegen 1.45 Uhr Am Ellbach eintraf, war vor dem Mehrfamilienhaus deutlicher Lärm aus der Wohnung des Mannes wahrnehmbar.

Nachdem sie geklingelt hatten, trafen die Beamten im Hausflur auf den uneinsichtigen und aggressiven Störenfried. Im weiteren Verlauf griff der 32-Jährige die Polizisten körperlich an, ein zu Boden gefallenes Funkgerät warf er gezielt auf einen der Polizisten.

Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten weitere Attacken verhindern.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Ruhestörung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf die Polizisten.

