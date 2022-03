340 Unterschriften gegen Ausbaupläne der Bairawieser Straße gesammelt

Von: Andreas Steppan, Stefanie Wegele

Gegen die städtischen Planungen zum Ausbau der Bairawieser Straße protestieren Marion Moeslein und Jürgen Gawenda. Für ihr Anliegen haben sie bislang 340 Unterschriften gesammelt, die sie im Rathaus abgeben wollen. © Pröhl

Die Sanierung der Bairawieser Straße in Bad Tölz sorgt bei vielen Anliegern für großen Unmut. Sie sind mit den Planungen nicht einverstanden.

Bad Tölz – Anwohner haben nach eigenen Angaben bislang rund 340 Unterschriften gesammelt, um Änderungen für die anstehende Sanierung der Bairawieser Straße in Bad Tölz zu erwirken. Ihr Kernanliegen: Die Straße solle in einer Form gestaltet werden, die die Lebensqualität der Anwohner in den Mittelpunkt stellt – und nicht den ungestörten Verkehrsfluss auf der Straße.

Die Bairawieser Straße befindet sich in sehr schlechtem Zustand, ihre Sanierung verzögert sich aber seit Jahren. Bevor die Arbeiten nun in diesem Frühling beginnen, gehen Anwohner dagegen auf die Barrikaden. Das Ehepaar Marion Moeslein und Jürgen Gawenda hat eine Unterschriftensammlung initiiert.

„Völlig überrascht“

Die betroffenen Bürger aus ihrer Wohngegend seien alle „völlig überrascht“, was die Stadt hier plane, sagen Moeslein und Gawenda. Die Stimmung bewege sich „zwischen Empörung und Enttäuschung“. Denn ursprünglich einmal sei von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung die Rede gewesen: drei Querungshilfen etwa, versetztes Parken, das die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs reduziert, breite Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn sowie ein Tempolimit von 30 km/h.

Sorge vor größerer Belastung

Aus Sicht des Ehepaars Moeslein/Gawenda seien diese Pläne jedoch „stillschweigend geändert“ worden. Stattdessen stehe nun die Verbesserung des Verkehrsflusses im Mittelpunkt. Die Grünstreifen sowie zwei von drei Querungshilfen seien in den aktuellen Plänen nicht mehr enthalten. Die Höchstgeschwindigkeit werde weiterhin bei 50 Stundenkilometern liegen, und es würden lediglich neun Parkplätze definiert, wo bisher am Straßenrand 62 Fahrzeuge Platz fänden. Insgesamt bemängelt das Ehepaar eine unklare Kommunikation zur künftigen Parksituation. Marion Moeslein und Jürgen Gawenda ziehen das Resümee: „Die aktuell angestrebten Maßnahmen bewirken die Förderung eines störungsfreien Autoverkehrs auf Kosten der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und der Lebensqualität der Anlieger.“ Das bezeichnet Gawenda als „Skandal“. Schon jetzt werde die Bairawieser Straße „als Abkürzung für den überörtlichen Verkehr missbraucht“. Die Initiatoren der Unterschriftensammlung befürchten, dass sich diese Belastung durch den Umbau der Straße noch verschlimmert.

Bürgermeister: „Die Sache ist durch“

Mit ihrer Unterschriftenaktion hätten seine Frau und er offene Türen eingerannt, berichtet Gawenda. Viele junge Eltern hätten sich angeschlossen, auch an der Berufsschule-Außenstelle an der Bairawieser Straße habe man breite Unterstützung erfahren. „Viele Schüler parken in der Straße.“

Bürgermeister Ingo Mehner macht unterdessen keine Hoffnung, dass sich an der Planung noch etwas ändert. „Wir haben die Arbeiten bereits ausgeschrieben, die Sache ist durch“, sagt er.

Keine Info-Veranstaltung wegen Corona

Um die Anlieger zu informieren, wäre auch ihm eine Infoveranstaltung, wie sie die Unterschriftensammler jetzt fordern, deutlich lieber gewesen, sagt Mehner. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen habe man sich aber entschieden, auf eine Präsenzveranstaltung zu verzichten. Stattdessen habe die Stadt Anfang Januar zwei Erklärvideos und einen ausführlichen Text auf ihrer Internetseite veröffentlicht und alle Anwohner unter anderem per Briefwurfsendung auf diese Informationsmöglichkeit hingewiesen. Es habe daraufhin auch viele Rückmeldungen und persönliche Gesprächstermine gegeben, das Rathaus habe einige Anregungen aufgegriffen.

„Ausbau bringt enorme Vorteile“

Mehner betont: „In meinen Augen bringt der Ausbau für die Anwohner enorme Vorteile.“ Natürlich sei es aus Sicht jedes Anwohners wünschenswert, dass vor der eigenen Haustür Tempo 30 gelte. De facto sei die Bairawieser Straße aber keine reine Anwohnerstraße, sondern eine Straße, auf der sich der Verkehr von einem Ortsende zum anderen bewege – und sei auch von der Förderstelle so eingeordnet. Um Fördermittel vom Staat zu bekommen – sie machen 600 000 von den insgesamt anfallenden 1,2 Millionen Euro aus – müsse die Straße auf eine Art ausgebaut werden, die dieser Tatsache Rechnung trägt.

Bürger: „Auf Fördermittel verzichten“

Moeslein und Gawenda fordern, dass die Stadt lieber auf die Fördermittel verzichten solle. „Wenn ich mir anschaue, was wir in den kommenden Jahren noch alles planen, bei dem die Finanzierung noch nicht geklärt ist, kann ich nicht einfach sagen: Fördermittel sind mir egal“, entgegnet Mehner. Zur Parksituation stellt er klar: Bei den zitierten neun Parkplätzen handele es sich um Flächen, die neben der Fahrbahn neu angelegt würden. Darüber hinaus solle es zunächst weiter möglich sein, am Fahrbahnrand zu parken. „Wir werden die Lage beobachten, und die Zeit wird zeigen, ob es später einer Regelung bedarf.“

Kritik an Umleitung

Wegen der aktuellen Sperrung der Jahnstraße (wir berichteten), wird der Verkehr derzeit über die Bairawieser Straße umgeleitet. Die Anwohnerin Marion Moeslein moniert bei allem Verständnis für die Baumaßnahmen der Stadtwerke und die damit verbundene Sperrung der Jahnstraße, dass der Verkehr „nicht effektiv weiträumig umgeleitet wird“. Für Lkw und Schwerlastverkehr müsse die überlastete Bairawieser Straße gesperrt und dieser weiträumig umgeleitet werden. Das einzige Schild, das aus Richtung Wolfratshausen auf die Umleitung in Bad Tölz hinweise, stehe erst etwa 50 Meter nach der Tattenkofener Brücke, sodass sowohl der von Ascholding kommende Verkehr, als auch der gesamte Verkehr der B 11 aus Richtung Wolfratshausen nicht über die B 11 umgeleitet wird, sondern durch die Stadtmitte von Tölz. Moeslein betont, dass mehr Umleitungsschilder aufgestellt werden müssten, und zwar auf der B 11 vor dem Kreisverkehr in Geretsried, aus Richtung Ascholding rechtzeitig vor der Tattenkofener Brücke und aus Richtung Lenggries rechtzeitig vor dem Moraltverteiler.



Das sagt das Landratsamt

Wie Landratsamts-Sprecher Michael Heigl auf Nachfrage mitteilt, sei es zunächst einmal gar keine Pflicht des Landratsamtes gewesen, überhaupt Umleitungsschilder aufzustellen. Er erklärt, dass das Schild, mit dem auf die Umleitung in Bad Tölz hingewiesen wird, bewusst an der Stelle platziert worden sei. Es stehe an der St 2072 kurz nach der Tattenkofener Brücke in Richtung Einöd, da „die Brücke lastenbeschränkt ist und man nicht einfach den ganzen Schwerlast-Verkehr über die B 11 und dann über Königsdorf nach Tölz umleiten“ könne. Zudem wisse man auch nicht, welches Ziel die Lastwagen in der Kurstadt haben, und es sei nicht sinnvoll, sie durch die ganze Stadt zu schicken, wenn sie beispielsweise ins Farchet müssen. Darüber hinaus müsse man auch die Fahrzeugführer über die Umleitung in Bad Tölz informieren, die von der St 2369 kommen und an der Brücke nach rechts abbiegen. Am Kreisverkehr an der B 11 aus Richtung Wolfratshausen könne man das Hinweisschild auch nicht einfach aufstellen, da die Fahrzeugführer, die aus Ascholding kommen, ebenfalls über die Sperrung informiert sein sollten. Bezüglich einer Änderung der Routenführung in Navigationsgeräten sagt Heigl, dies sei nicht möglich, da man ja nicht unterscheiden könne, ob ein Auto- oder Lastwagenfahrer es nutze.

