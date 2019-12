365-Euro-Ticket für Schüler: „Schnapsidee geboren“

Der Kreis-Infrastrukturausschuss hat an diesem Dienstag eine Mammutsitzung vor sich. Unter anderem geht es um das 365-Euro-Ticket für Schüler.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Entscheidungen in diesem Bereich sind in der Regel teuer – und das auf lange Sicht. Durchaus kontrovers diskutiert werden könnte heute das 365-Euro-Ticket im MVV-Gebiet für Schüler und Auszubildende, dessen Einführung Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angeregt hatte. „Um junge Leute für den ÖPNV zu gewinnen, ist das mit Sicherheit revolutionär, aber der Teufel steckt im Detail. Und so hat man eine Schnapsidee geboren, von der man nicht mehr wegkommt“, befindet Landrat Josef Niedermaier (FW). „Politisch ist das nicht mehr einzufangen. Deshalb werde ich die Zähne zusammenbeißen und das mittragen, wenn wir nur so einen Konsens im MVV-Gebiet finden.“

365-Euro-Ticket: Künftige Preiserhöhungen kaum möglich

Der Landrat sieht diverse Probleme durch das Ticket. Eines der größten: Künftige Preiserhöhungen sind kaum möglich – auch wenn sich die Kosten nach oben bewegen. „365 Euro bedeutet ein Euro pro Tag, da kann man nicht plötzlich 380 Euro draus machen. Das ist eine Sackgasse.“ In Städten wie Wien, in denen es seit Längerem ein derartiges Ticket gebe, reagiere man darauf, in dem man sukzessive das Tarifgebiet verkleinere statt den Preis zu erhöhen.

Zweites Problem: Das Thema Schülerbeförderung wird noch komplizierter. Momentan ersetzt der Landkreis die Beförderungskosten zur nächstgelegenen weiterführenden Schule. Das heißt: Ein Schüler, der von Wolfratshausen nach Geretsried zum Gymnasium fährt, bekommt vom Landkreis das Monatsticket für den Bus bezahlt. Dabei gilt das Ticket nur auf dieser Strecke und nicht in den Ferien.

365-Euro-Ticket: Ungerecht für viele Jugendliche

Künftig bekommt derselbe Schüler vom Landkreis das 365-Euro-Ticket. Das gilt immer und im gesamten MVV-Gebiet. Super für den Schüler, ziemlich ungerecht für die Jugendlichen, die in Geretsried wohnen und zu Fuß zum Gymnasium laufen. Denn während sie beispielsweise für die S-Bahn bezahlen müssen, wenn sie zum Shoppen nach München wollen, fahren ihre Kumpels kostenlos mit dem vom Landkreis bezahlten 365-Euro-Ticket. Genauso ungerecht ist das für alle Jugendlichen, die im Landkreis-Süden leben. Für sie gibt es ebenfalls kein 365-Euro-Ticket, weil nur der Landkreis-Norden zum MVV gehört.

Befürchtet hatte Niedermaier im Vorfeld auch, dass der Landkreis keinerlei Steuerungsmöglichkeiten mehr hat, wenn es darum geht, wer auf welche Schule geht. Denn: Mit dem 365-Euro-Ticket können sich die Jugendlichen ja im gesamten MVV-Bereich frei bewegen. Aber – und jetzt wird es kompliziert – hier sagt der Freistaat: Es gilt das alte Prinzip. Das Ticket bekommt also nur, wer die nächstgelegene Schule besucht. „Erklären Sie das mal Eltern“, sagt Niedermaier.

Kosten wird die 365-Euro-Karte jedenfalls eine Menge. Mit 30 Millionen Euro Mindereinnahmen rechnet der Freistaat pro Jahr. Er trägt zwei Drittel dieses Defizits, der Rest wird auf die Landeshauptstadt und die MVV-Landkreise umgelegt. Für Bad Tölz-Wolfratshausen bleibt ein Betrag von bis zu 350 000 Euro pro Jahr. Genau beziffert werden kann die Summe noch nicht, weil es die eine oder andere Einsparung bei der Schülerbeförderung geben könnte, sagt Matthias Schmid, ÖPNV-Experte am Landratsamt. Sprich: Das 365-Euro-Ticket kostet weniger als manche Karten, die der Kreis derzeit ersetzt. Hier gebe es aber noch keine konkreten Zahlen.

Seniorenbeirat fordert günstiges Ticket auch für ältere Semester

Das Ende der Diskussion ist übrigens auch noch nicht erreicht. Beispielsweise fordert Hermann Lappus, Vorsitzender des Kreis-Seniorenbeirats, die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Senioren.

Die Sitzung am 3. Dezember beginnt um 14 Uhr im Landratsamt.

