Arbeiten an B 427: Glasleitung wird verlegt – Überholspur fällt weg

Von: Melina Staar

Die Baustelle an der B 472 sorgt seit Mittwoch für leichte Verkehrsbehinderungen. © arp

Leichte Verkehrsbehinderungen gibt es derzeit auf der Bundesstraße 472 zwischen der Ausfahrt Bad Tölz Süd und dem ehemaligen Treibhaus.

Bad Tölz - Warnbaken weisen auf die geänderte Verkehrsführung an der B 472 bei Bad Tölz hin. Die Überholspur dient dieser Tage dem Gegenverkehr, die Geschwindigkeit ist auf 50 Stundenkilometer reduziert. „Eine Baufirma verlegt dort eine Gasleitung unter der Bundesstraße durch“, sagt Martin Herda vom zuständigen Staatlichen Bauamt in Weilheim.

Baumaßnahme dauert bis Freitag, 3. März

Die Arbeiten haben bereits am Mittwoch begonnen, schon einige Tagen zuvor wurden and er Stelle die Baken aufgestellt. Wie Martin Herda berichtet, will die Firma die Arbeiten an der Baustelle bis zum 3. März, abgeschlossen haben. Solange müssen sich Autofahrer gedulden.

