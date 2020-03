49-Jähriger beleidigt Passanten grundlos

In Bad Tölz sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen von einem Mann grundlos beleidigt und aufs Übelste beschimpft worden. Die Beamten bitten Betroffene, ruhig zu bleiben und die Polizei zu rufen.

Bad Tölz – In Bad Tölz ist derzeit ein Mann unterwegs, der Passanten grundlos anpöbelt und beleidigt. Wie die Polizei berichtet, gab es in den vergangenen Tagen mehrere Vorfälle. Am Montagnachmittag wurden vier junge Frauen in der Ludwigstraße grundlos „auf das Übelste beschimpft“, heißt es im Pressebericht. Am Mittwoch wurden zwei Frauen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Isar von dem Mann beschimpft und übel beleidigt. Am Donnerstagnachmittag traf es einen Tölzer (57) an der Isarpromenade. Der andere drohte, ihm Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen.

Bei dem Verursacher handelt es sich um einen amtsbekannten Mann, der seit Kurzem wieder in Bad Tölz lebt, berichtet die Polizei. Der 49-Jährige zeige Ausfälligkeiten gegenüber anderen, „ist aber bislang nicht gewalttätig geworden“, berichtet Alois Grünwald von der Tölzer Polizei. Der Mann ist sehr groß, schlank und hat sehr kurze Haare. Man solle ihm aus den Weg gehen und ihn ignorieren, empfiehlt Grünwald, „und nicht zurück provozieren“. Wer beleidigt oder bedroht werde, solle aber die Polizei rufen. Alle Fälle werden erfasst und an die Betreuungsstelle im Landratsamt weitergeleitet.

