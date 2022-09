50 Jahre nach Gold-Speerwurf: Lebenshilfe-Sportler trainieren mit Olympiasieger Klaus Wolfermann

„So geht’s!“: Olympiasieger Klaus Wolfermann zeigt den beiden Lebenshilfe-Sportlern Simone Christof und Robin Luber am Tölzer Sportplatz, wie man die richtige Grundhaltung beim Speerwerfen einnimmt. © arp

Es war ein ganz besonderes Training für zwei Sportler der Tölzer Lebenshilfe. Sie durften mit Olympiasieger Klaus Wolfermann Speerwerfen üben und sogar seine Goldmedaille aus dem Jahr 1972 umhängen.

Bad Tölz – Sich eine olympische Goldmedaille um den Hals hängen? Das wünscht sich wohl jeder Sportler einmal in seinem Leben. Für die meisten bleibt es beim Traum. Nicht so für Klaus Wolfermann. Am 3. September 1972, also vor exakt 50 Jahren übertraf er in München mit einem Sensationswurf über 90,48 Meter seinen großen Kontrahenten Janis Lusis um gerade einmal zwei Zentimeter und landete einen Überraschungssieg. Ganz Deutschland war elektrisiert.

Die Goldmedaille von Klaus Wolfermann darf nicht jeder umhängen: „absolute Ausnahme“

Auch der Autor dieser Zeilen saß damals als Bub vor dem Fernseher, als Wolfermann gewann und kurz darauf die Goldmedaille überreicht bekam. Fünf Jahrzehnte später sind es Simone Christof und Robin Luber, die am Sportplatz des Tölzer Gymnasiums eben diese Original-Goldmedaille bestaunen und sich andächtig umhängen.

„Das wollen alle, aber das ist eine absolute Ausnahme“, sagt Wolfermann zu den beiden Sportlern der Kreisvereinigung der Tölzer Lebenshilfe gewandt. Geschenkt wurde ihnen dieses Privileg nicht. Sie mussten erst etwas leisten: ein Training im Speerwerfen mit dem Olympiasieger, der eigens für sie aus Penzberg gekommen war. Darauf dürfen sich die zwei Lebenshilfe-Sportler schon etwas einbilden.

Mammutprogramm an Interviews und TV-Auftritten absolviert

Wolfermann hat in den vergangenen Wochen ein Mammutprogramm an Zeitungsinterviews und TV-Aufnahmen absolviert. „50 bis 60 Termine“, schätzt er, „ein Wahnsinn.“ Für sein Privattraining in Tölz hat sich der 76-Jährige dennoch Zeit genommen.

Die darf nicht jeder anfassen: Klaus Wolfermann mit seiner Goldmedaille © arp

Das hat mehrere Gründe. Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist für Klaus Wolfermann von Kindheit an vertraut, sagt er. Im fränkischen Altdorf aufgewachsen, sei er von den Eltern schon früh dazu angehalten worden, sich mit Kindern einer nahen Behinderten-Einrichtung zu beschäftigen. Er habe das richtig gerne gemacht.

Wolfermann engagiert sich für die Special Olympics und das Thema Organspende

Später, nach seinem Olympiasieg, gründete Klaus Wolfermann den FC Olympia, der gespickt mit Olympiateilnehmern und Promis Benefizspiele organisiert. Einer der Prominenten war Bundesfinanzminister Theo Waigel, der ihm in seiner Heimat die Behinderten-Einrichtungen in Ursberg zeigte. Ein weiterer FC-Olympia-Spieler war Prinz Leopold von Bayern, der selbst eine Tochter mit Behinderung hat. Wolfermann engagiert sich nicht nur für Special Olympics. Er macht sich zudem für das Thema Organspende stark.

Der „Olympia-Kümmerer“, wie er mal genannt wurde, sitzt zudem im Organisationskomitee für die Special Olympics Bayern (Soby), die von 23. bis 26. Januar 2023 in Bad Tölz stattfinden. In zehn Disziplinen werden sich rund 700 Athleten aus Bayern, Deutschland und der Welt messen. Dadurch, dass die Weltspiele der Sportler mit geistiger Behinderung in Kazan wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt wurden, sind die Landesspiele für ausländische Delegationen deutlich attraktiver geworden. Erwartet werden also Sportler aus mehreren Ländern.

27-Jährige holte bei den Soby-Sommerspielen Gold und Silber

Eine Sportlerin, die bereits bei den Soby-Sommerspielen mitgemacht hat, ist Simone Christof. Die 27-Jährige arbeitet im Rahmen der Regionalen Offenen Behindertenarbeit in den Oberlandwerkstätten der Lebenshilfe-Kreisvereinigung in Geretsried. Die Läuferin und Weitspringerin ging erst vor Kurzem bei den Special-Olympics in Regensburg an den Start und holte Gold und Silber.

Sport fasziniere sie, erzählt sie dem neugierigen Reporter. Das Speerwerfen probiere sie gerne, aber vom Bewegungsablauf sei das, gesteht sie gleich nach dem ersten Versuch, nicht ihre Disziplin. Olympiasieger Wolfermann bringt aber – eine Tugend für gesunde und gehandicapte Athleten gleichermaßen – viel Geduld mit. „Den Griff richtig ansetzen, damit das Gleichgewicht stimmt“, erklärt er vor dem ersten Wurf mit dem 400 Gramm schweren und 1,80 Meter langen Speer. Simone Christof versucht es immer wieder und lässt auch nicht gleich locker, als der Speer recht bald wieder auf dem Boden landet. Dafür trainiert man. „Das ist der Geist von Olympia“, meint Wolfermann und lächelt aufmunternd.

„Wow“, sagt der 17-Jährige, als er erfährt, dass er die Goldmedaille anfassen darf

Daneben steht Robin Luber und feuert Simone Christof an. Der 17-Jährige ist noch Schüler an der Tölzer Von-Rothmund-Schule. „Wow“, sagt er, als er erfährt, dass er die Goldmedaille anfassen darf. Am Tag davor war es der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der bei einem Treffen mit ausgesuchten Olympia-Teilnehmern die Medaille in der Hand hielt.

Robin, mit der Figur eines Schwerathleten ausgestattet, geht mit dem Speer geradezu filigran um. Er fasst den Speer ganz richtig kurz unterhalb des Griffs und dann fliegt der in einem geradezu mustergültigen Bogen ziemlich weit davon. Nicht einmal, gleich mehrfach gelingt Robin der Wurf. Jetzt ist es Klaus Wolfermann, der staunt. „Wie du den Speer anfasst, das gefällt mir besonders gut“, sagt der Olympiasieger. Beide Sportler ermutigt er zum Trainingsschluss, in egal welcher Sportart weiterzumachen. „In Bewegung bleiben, Spaß daran haben, das ist wichtig.“

Klaus Wolfermann erinnert sich an seinen Goldwurf am 3. September 1972

„Du hast keine Chance, aber nutze sie“, hat Herbert Achternbusch einst geschrieben. Und mit den Worten ziemlich exakt die Gefühlslage getroffen, die Wolfermann vor 50 Jahren im legendären Duell mit dem lettischen Ausnahme-Speerwerfer Janis Lusis umtrieben. Bis zum vierten Versuch führte

der als unschlagbar geltende Olympiasieger von Mexiko-City mit 89,54 Metern. „Ich hatte in dem Jahr schon über 90 Meter geworfen“, erzählt Wolfermann auf einer Bank im Tölzer Bürgergarten sitzend, „und habe plötzlich meine Chance gewittert“. „Ich bin beim fünften Versuch volles Risiko gegangen: 90,48 Meter. Die Leute im Stadion haben geschrien wie verrückt. Jan hat, als ich warf, gerade einen Apfel gegessen. Er hat ihn in den Graben geschmissen und seinen letzten Versuch gemacht: 90,46 Meter. Gold für mich.“ Elektronisch nachgemessen, staunt Wolfermann noch heute, reichten exakt 2,02 Zentimeter zum Sieg.

Die Achternbusch-Worte „Du hast keine Chance, nutze sie“, übersetzt der Olympiarecke von einst in „Kämpfen, nie aufgeben“, als er das Training mit Simone Christof und Robin Luber beendet. Beide strahlen, als sich der Olympiasieger mit einem festen Händedruck verabschiedet. (Christoph Schnitzer)

