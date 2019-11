60 Jahre ehrenamtliche Organistin: Großes Konzert für Christl Frei

Mit einem festlichen Konzert wurde nun das jahrzehntelange Wirken von Christl Frei in der Tölzer Mühlfeldkirche gewürdigt.

Bad Tölz –Die Heilige Cäcilia, eine Römerin, die von ca. 200 bis 230 lebte, ist die Schutzheilige der (Kirchen-)Musik. Ihr Gedenktag ist der 22. November. Damit war dieser das perfekte Datum, um das 60-jährige ehrenamtliche Wirken der Kirchenmusikerin Christl Frei in der Tölzer Mühlfeldkirche mit einem Konzert zu würdigen. Selbstverständlich unter Leitung der Geehrten.

Einen herzlichen Dank für „60 Jahre Ehrenamt – immer total hingebungsvoll, total verlässlich“ hatte zuvor Stadtpfarrer Peter Demmelmair ausgesprochen. Ein solches Jubiläum müsse man lange suchen, und zwar in der gesamten Diözese. Demmelmair überbrachte aber auch den Dank Freis an ihre vielen, vielen Mitstreiter während dieser sechs Jahrzehnte. „Einige sind schon verstorben; sie seien im Geiste eingeschlossen“, fügte der Pfarrer an. Und dankte schließlich auch der Familie der Organistin und Chorleiterin, die diese wegen ihres Kirchenamtes oft habe entbehren müssen.

Und dann kam die Musik zu ihrem Recht – die Sprache, in der sich Frei selbst offensichtlich lieber äußert als in Worten. Wie sie da in selbstverständlicher Souveränität vor Chor und Orchester stand und mit stets weichen, aber immer präsenten Gesten Sänger und Instrumentalisten anleitete, mochte ihr die lange Amtszeit niemand glauben. Wach und vital, dabei liebevoll zugewandt: eine Dirigentin, die man sich nur wünschen kann.

Das Festkonzert eröffnet hatte das Blechbläser-Quartett Summa cum Gaudae (Marinus Wieser, Flori Kronwitter, Manfred Kastenmüller und Leonhard Schwarz), und zwar passenderweise mit der „Cäcilia Weis“, einer festlichen, gleichwohl heiteren Musik, die man als Huldigung an beide, die an diesem Tag geehrt wurden, verstehen durfte. Dann trat Frei ans Pult zu Hans Bergers „Jauchzt Gott zu“. In getragenem Tempo entfaltete sich Klangpracht mit Pauken und Trompeten. Zu Fredi Auers „Ave Maria“ trat die Altistin Lore März hinzu. Ein zartes Gitarrenvorspiel war die stimmungsvolle Einleitung; behutsam stieg das Orchester ein. Und darüber schwebte der Solo-Alt. Der Chor hatte bislang eher wenig zu tun; das änderte sich nun mit dem „Jubilate“ von Mozart KV 117, „Benedictus sit Deus“. Mit sicherer Intonation und weicher Tongebung, auch in den hohen Lagen, musizierte der Chor freudig beschwingt. Und das Orchester „jubelte“ dazu. Bei der Romanze aus Antonio Rosettis Hornkonzert überzeugte Simon Zehentbauer als Solist voll und ganz: Blitzsauber und weich erklang das Horn, eingebettet in einen warmen Orchesterklang. In Gounods „Laudate Dominum“ durfte der Chor wieder glänzen – und entfaltete einen feierlich-erhabenen Lobgesang.

Der berühmte Abendsegen aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“ mit den Solistinnen Bibsi Müller und Lore März wurde zum berührendsten Moment des Konzertes: Frei nahm ihn sehr getragen, zurückgenommen, zelebrierte ihn geradezu. Mozarts „Regina Coeli“ brachte abschließend die fröhlich jubelnde Kirchenmusik, wie sie so nur aus seiner Feder fließen kann. Chor, Orchester und Müller als Solo-Sopran überzeugten erneut.

Nach dem Glockenläuten brach der Beifall los. Stehende Ovationen für Christl Frei, die sich zum Verbeugen fast schon nach vorne zerren lassen musste. Einen großen Blumenstrauß gab’s auch. Und als Zugabe den Händel-Hit „Halleluja“ aus dem „Messias“. Glückliche Gesichter allenthalben. Wer hat hier wen beschenkt? (Sabine Näher)