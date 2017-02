6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Es war ein einfacher Auffahrunfall – doch der Blechschaden ist erheblich. Wie die Polizei mitteilt, hat es am Sonntag um 19.20 Uhr auf der Flinthöhe gekracht.

Bad Tölz - Ein Tölzer (53) war auf der B13 in Richtung Tölz unterwegs und wollte an der Kreuzung auf die B 472 abbiegen. Dazu musste er am Ende der Abbiegespur bremsen. Eine hinter ihm fahrende Wackersbergerin (34) reagierte zu spät und fuhr auf den Audi des Tölzers auf. Dabei bohrte sich die Anhängerkupplung des Audi in die Frontstoßstange des Pkw der Wackersbergerin. Der sachschaden summiert sich auf etwa 6000 Euro