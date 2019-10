644 Schüler singen Anti-Plastik-Lied

Mit einem selbst geschriebenen Lied macht eine Klasse des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Tölz auf das Problem Plastik aufmerksam. Nun kam es auf die große Bühne.

Bad Tölz – Schule mal anders: 644 Buben und Mädchen von verschiedenen Bildungseinrichtungen aus Bad Tölz, Lenggries und Gaißach sangen am Freitag im Schulhof des Schulzentrums einen „Anti-Plastik-Song“. „Möchten Sie eine Plastiktüte für 20 Cent“, heißt es darin unter anderem. „Nein“, schallte es aus hunderten von Kehlen.

Geschrieben haben das Lied Schüler der Diagnose- und Förderklasse 2/3 am Sonderpädagogischen Förderzentrum Bad Tölz. Im Rahmen der „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ wollten sie damit ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz setzen. In den vergangenen zehn Tagen waren die Jugendlichen zu anderen Bildungseinrichtungen im Landkreis gefahren, um den Song gemeinsam mit den Schülern dort einzustudieren.

Schüler schreiben Umweltsong: „Plastik? Nein danke!“

„Diese freiere Form von Schulunterricht sehen wir als pädagogisch besonders wertvoll an“, berichtet Rektor Klaus Koch mit Blick auf die Vermischung von Schülern verschiedener Schularten. Man könne durchaus von aktiv betriebener Inklusion sprechen. Ganz nebenbei würden die jungen Menschen auf kreative Weise mit der Umweltproblematik in Kontakt gebracht.

Die jungen Komponisten sprachen sich vehement gegen einen übermäßigen Plastikkonsum aus. Die gesungene Antwort der Schüler auf jede Umweltsünde war: „Plastik? Nein danke!“

Förderzentrum Bad Tölz stellt neuen Pausenhof vor

Im Rahmen der „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“, zu deren Teilnahme Kultusminister Michael Piazolo die Schulen im Freistaat aufgefordert hatten, stellte das Förderzentrum auch seinen neuen Pausenhof vor: Den hat die zertifizierte Umweltschule so nachhaltig und naturnah gestaltet, dass das Projekt nun sogar mit dem ersten Preis des Schulgarten-Wettbewerbs des bayerischen Umweltministeriums in der Kategorie Grund- und Förderschulen ausgezeichnet worden ist. Das Förderzentrum setzte sich gegen rund 100 andere Schulen durch.

Das Besondere an dem Pausenhof ist, dass die Schüler sowohl an der Planung als auch am Bau beteiligt waren. „Am Anfang haben wir die Schüler gefragt, was sie sich denn von einem Pausenhof wünschen und haben Ideen gesammelt“, sagt Konrektor Kilian Spindler, der das Projekt federführend betreut hat. „Bei der Umsetzung der Vorschläge haben wir darauf geachtet, möglichst viel selbst machen zu können.“ Außerdem wurde zum Beispiel Recycling-Material verwendet. Die Klettergerüste fertigte die Firma Kristallturm aus Lenggries an.

Durch die Mithilfe der Schüler blieben die Kosten mit 10.000 bis 15.000 Euro recht überschaubar. Die körperliche Arbeit kam vor allem Schülern mit Konzentrationsschwäche und starkem Bewegungsdrang zugute, so Spindlers Eindruck. Bot sie doch „eine Möglichkeit zum Runterkommen“.

Rund 70 Schüler hätten sich am Projekt beteiligt, in dessen Rahmen auch in Kooperation mit dem Zwicker-Bauernhof eine Streuobstwiese angelegt wurde.

In der „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ hatte die Schule auch den Speiseplan in der Mensa umgestaltet. Das Essen stammte teils aus eigenem Anbau - war aber trotzdem etwas teurer als gewöhnlich.

Angebaut hatten die Schüler ihr Obst und Gemüse auf dem „Tölzer Acker“. In dem Gemeinschaftsprojekt kann sich jedermann als Selbstversorger betätigen.

Simon Öttl