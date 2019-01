90. Geburtstag von Elisabeth Johner: Der tägliche Spaziergang muss sein

In bewundernswerter geistiger und körperlicher Frische feierte Elisabeth Johner am Sonntag in Bad Tölz 90. Geburtstag.

Bad Tölz – In Oberfranken geboren und in Eichstätt zur Schule gegangen, arbeitete die Jubilarin nach dem 2. Weltkrieg viele Jahre für die Löwenbrauerei in München, wo sie mit ihrem 2004 verstorbenen Ehemann auch wohnte. Vor drei Jahren zog sie dann in die Tölzer Herderstraße. „Dort ist sie regelrecht aufgeblüht“, sagt Tochter Adelheid Jeter.

Jeden Tag marschiert Elisabeth Johner – und zwar ohne Rollator, wie sie betont – zweimal in die Stadt. Im Café Schuler gehört sie zu den Stammgästen. Bei schönem Wetter geht sie auch gerne auf den Kalvarienberg, um sich dort auf den Bänken zu sonnen und den Blick in den Isarwinkel zu genießen. Handarbeiten, Klavierspielen und früher auch Reiten gehör(t)en zu ihren Hobbys.

Eigentlich wäre sie gerne Goldschmiedin geworden, verrät die 90-Jährige. Der Krieg aber verhinderte das. Doch auch im Büro der Löwenbrauerei in München habe sie eine gute Zeit gehabt. Die eine oder andere Arbeitskollegin besucht sie auch heute noch, um über die gemeinsam Zeit zu ratschen.

Gefeiert wurde zusammen mit Tochter, Schwiegersohn, den beiden Enkelkindern und Urenkeln in einem Café in Uffing am Staffelsee. Zuvor hatte Stadträtin Ulrike Bomhard die Glückwünsche der Stadt überbracht. kb

