Ab in den Sattel: Stadtradeln im Tölzer Land startet

Von: Melina Staar

Teilen

Alltagswege mit dem Rad statt dem Auto zu bewältigen: Das ist das Ziel der Aktion „Stadtradeln“. © DPA

Benediktbeuern, Dietramszell, Icking, Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen sind dabei, auch Vereine und Firmen beteiligen sich: Das Stadtradeln, das am Samstag startet, bringt die Menschen vom Auto aufs Rad.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Radeln für das Klima heißt es ab Samstag, 25. Juni, wieder im Landkreis. Dann startet zum fünften Mal in Folge die Kampagne „Stadtradeln“.

Mitmachen kann jeder, der im Oberland arbeitet, einem Verein angehört oder zur Schule oder Hochschule geht. „Ziel ist es, dass innerhalb der 21 Tage möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zurückgelegt werden“, sagt die Landkreis-Klimaschutzmanagerin Veronika Böhm. Daher sind auch E-Bikes zulässig: „Hauptsache ist, das Auto wird stehen gelassen.“

Die Resonanz der vergangenen Jahre zeigt, dass der Landkreis sportlich unterwegs ist. Waren es 2020 noch etwa 500 Teilnehmer, stieg die Zahl 2021 auf 928 Teilnehmer, die sich auf 90 Teams verteilten. Insgesamt erradelten sie über 190 000 Kilometer, was einer CO2-Ersparnis von 28 Tonnen entspricht. Bisher haben sich 300 Personen angemeldet, in 67 Teams. „Diese Woche werden aber sicher noch viele dazukommen“, sagt Böhm. Viele starten beim Stadtradeln auch erst, wenn es bereits begonnen hat, weil sie es über Kollegen mitbekommen. „Dann entsteht ein gewisser Wettkampfcharakter.“ Insgesamt sei die Resonanz sehr gut, auch weiterführende Schulen würden sich am „Schulradeln“ beteiligen, Vereine und Unternehmen hätten sich schon angemeldet.

„Es entsteht ein gewisser Wettkampfcharakter“

Jeder, der möchte, kann ein eigenes Team gründen, oder einem bereits bestehenden beitreten. Dabei sind beispielsweise neben dem Landkreis selbst die Städte Bad Tölz – das zuletzt immer die meisten geradelten Kilometer verbuchen konnte – , Geretsried und Wolfratshausen, aber auch die Gemeinden Benediktbeuern, Dietramszell und Icking. Auch das Landratsamt hat ein eigenes Team, wie Böhm berichtet. Dafür möchte sie in dieser Woche noch reichlich Werbung machen. „Wir werden sicher einige Leute erreichen, das Wetter passt ja auch sehr gut.“

Laut einer Pressemitteilung des Landratsamts radelt auch Landrat Josef Niedermaier mit. Er lädt alle ein, mitzumachen. „Radeln ist nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß“, wird der Landrat, der selbst leidenschaftlicher Radfahrer ist, zitiert. „Vor allem bei Kurzstrecken lässt sich am meisten CO2 einsparen, wenn man statt mit dem Auto zu fahren sich auf den Sattel schwingt und in die Pedale tritt.“ Böhm betont: „Es ist egal, wo man radelt, ob die Kurzstrecke, oder – wie in der Vergangenheit geschehen – von Bad Tölz an den Gardasee.“ Denn jeder Kilometer zähle, erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Die fleißigsten Teams werden nach den Sommerferien bei einer Siegerehrung im Landratsamt gekürt. Dabei gibt es verschiedene Kategorien, sodass auch kleinere Mannschaften eine Chance haben. „Eine Kategorie sind auch die Pro-Kopf-Kilometer“, erklärt Böhm.

Teilnehmen per Internet oder App ist möglich

Eingetragen werden die gefahrenen Kilometer entweder über die Internetseite www.stadtradeln.de oder über die Stadtradeln-App, die man sich auf sein Smartphone herunterladen kann. „Man kann das Handy auch per GPS verknüpfen und so Fahrten aufzeichnen. Aber es ist nicht notwendig“, sagt Böhm. Schließlich soll jeder, egal welche technischen Möglichkeiten man hat, mitmachen können. Es ist möglich, dass der Team-Captain jeweils die Kilometer seines Teams sammelt und einträgt. Dies passiert auf Vertrauensbasis – die Klimaschutzmanagerin kann aber bei unglaubwürdig wirkenden Kilometerzahlen nachhaken.

Startschuss in Bad Tölz fällt mit dem Bürgermeisterradeln am Freitag, 24. Juni. Ab 17 Uhr radelt Ingo Mehner mit Interessierten durch die Stadt und informiert über Energie-Projekte. Treffpunkt ist die Aussichtsplattform im Bürgergarten. Dann wird in gemütlichem Tempo vorbei am Jahnschulareal und Klammerweiher in Richtung Farchet geradelt. Ziel ist das Isar-Kraftwerk. Bei zahlreichen Stopps unterwegs gibt es Informationen zur Nahwärmeversorgung in Bad Tölz, zu eMobilität, zur Fotovoltaikanlage im Farchet sowie zur Klärschlammtrocknung am Klärwerk und zur Energiegewinnung an der Isar. Mit von der Partie ist auch Walter Huber, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Tölz. Für ihre Sicherheit sind die Teilnehmer der Radltour selbst verantwortlich. Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung.

Weitere Informationen sowie die Teams der Städte und Kommunen findet man unter www.stadtradeln.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.