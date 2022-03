Impfpflicht: Bundestags-Abgeordnete aus dem Wahlkreis legen sich zu umstrittenem Thema fest

Von: Andreas Steppan

Soll eine Corona-Impfpflicht eingeführt werden? Darüber debattiert der Bundestag am 17. März. (Symbolfoto) © Marijan Murat / dpa

Der Bundestag debattiert an diesem Donnerstag zum Thema Impfpflicht. Alexander Radwan (CSU) und Karl Bär (Grüne) wissen bereits, für welche Anträge sie stimmen werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Bundestag debattiert an diesem Donnerstag zum umstrittenen Thema Impfpflicht. Dazu liegen fünf Anträge vor – von der allgemeinen Impfpflicht ab 18 über „Pflichtberatung und Impfpflicht ab 50“ und „Impfpflicht in drei Stufen“ bis hin zu zwei Anträgen, die die Impfpflicht ganz ablehnen. Die beiden Abgeordneten aus dem Wahlkreis haben sich bereits festgelegt.

Alexander Radwan, CSU-Bundestagsabgeordneter aus Roittach-Egern. © Thomas Plettenberg

Alexander Radwan kündigt an, dem Antrag der Unionsparteien „aus voller Überzeugung“ zuzustimmen. Der sieht einen „Impfmechanismus“ vor, der stufenweise greift, wenn sich die Corona-Lage wieder verschärft. Als erstes würde es dann eine Impfpflicht für Menschen ab 60 beziehungsweise 50 Jahren geben.

Radwan (CSU) plädiert für Impfpflicht in drei Stufen

Es sei zwar ausdrücklich überzeugter Impfbefürworter, sagt Radwan. Doch in der aktuellen Omikron-Welle helfe eine Impflicht nicht mehr weiter. Für den Fall allerdings, dass sich im Herbst eine Variante mit anderen Eigenschaften ausbreite, müsse Deutschland vorbereitet sein, „damit wir nicht im dritten Jahr in Folge ein Déjà-vu erleben“, so Radwan. Ob so eine Situation eintrete, „das können wir aus heutiger Sicht noch nicht beurteilen“. Doch wenn, dann sei es „nicht der Zeitpunkt, um Grundsatzdebatten zu führen“, meint Radwan. Das müsse jetzt im Vorfeld passieren. Insofern handle es sich beim Unions-Entwurf um einen „Vorsorgeantrag“, damit alle Voraussetzungen zur Einführung einer Impfpflicht geschaffen sind – wie zum Beispiel ein Impfregister. „Das heißt aber nicht, das das ein Persilschein ist, es wäre noch ein Beschluss des Bundestags nötig“.

Karl Bär, Grünen-Abgeordneter aus Holzkirchen. © Thomas Plettenberg

Karl Bär (Grüne) aus Holzkirchen zählt zu den Mitunterzeichnern des Antrags für eine allgemeine Impfpflicht ab 18. „Ich bin überzeugt, dass wir im Herbst wieder in eine Situation mit Lockdowns und drohender Überlastung des Gesundheitssystems gehen würden, wenn wir die Impfquote nicht erhöhen“, sagt er. Das Gegenargument, der Staat dürfe nicht so weit in die individuellen Freiheitsrechte eingreifen, könne er verstehen. „Das ist etwas, das ich natürlich abwäge. Dabei komme ich aber zu dem Ergebnis, dass die Vorbeugung gegenüber den Risiken einer neuen Virusvariante schwerer wiegt.“ Das sei die Entscheidung, die sein Gewissen ihm vorgebe.

Bär (Grüne) spricht sich für allgemeine Impfpflicht ab 18 aus

Beide Abgeordnete berichten, sie erhielten „wäschekörbeweise“ (Radwan) beziehungsweise „täglich hunderte“ Zuschriften zu dem Thema. Wenn dabei mit angeblichen Gefahren der Impfung argumentiert werde, sei das aber „sachlich falsch“, sagt Bär. „Die Impfung ist nicht gefährlicher als die Krankheit und auch nicht gefährlicher als andere Impfungen. Sie ist millionenfach erprobt, wir haben sehr gute Zahlen dazu.“

