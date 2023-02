Abgestürzt am Tölzer Kalvarienberg: Feuerwehr und Bergwacht retten Mann (66)

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Einsatzkräfte der Tölzer Feuerwehr und Bergwacht rückten am Dienstagabend aus, um einen 66-Jährigen aus einer misslichen Lage am Walgerfranzweg zu befreien. © . FFW

Aus einer etwas verzwickten Notlage mussten Tölzer Feuerwehr und Bergwacht am Dienstagabend einen alkoholisierten 66-jährigen Tölzer befreien.

Bad Tölz – Der Mann befand sich am Dienstag gegen 19.45 Uhr mit seinem Sohn (20) auf dem Walgerfranzweg am Kalvarienberg auf dem Nachhauseweg, als er stolperte. In der Folge stürzte der Mann einige Meter weit im steilen Gelände oberhalb der Isar ab.

Alkoholisierter Tölzer schafft es nicht alleine aus dem Steilhang

Aufgrund seiner Alkoholisierung, so die Polizei, schaffte es der 66-Jährige nicht mehr selber, den Hang wieder hinaufzuklettern. Die alarmierte Feuerwehr sicherte den Mann bis zum Eintreffen der Bergwacht mit einem Seil. Über eine ausgelegte Steckleiter gelang es schließlich, den Tölzer wieder sicher nach oben und zurück auf den eigentlichen Weg zu bringen. Dort übernahmen Notarzt und Rettungsdienst.

16 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind eine Stunde lang beschäftigt

Für die 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr war die Hilfeleistung nach etwa einer Stunde beendet. Noch während des laufenden Einsatzes gab es allerdings eine weitere Alarmierung. Als First Responder unterstützten Kräfte der Feuerwehr bei einem medizinischen Notfall den Notarzt bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aus Penzberg.

Es war nicht der erste Einsatz am Kalvarienberg

Es war übrigens nicht der erste Bergwachteinsatz am Kalvarienberg. Vor knapp einem Jahr mussten die Retter schon einmal dorthin ausrücken. Damals waren zwei junge Männer auf dem Kalvarienberg unterwegs. Einer der beiden –aus dem Raum Bad Tölz – verlor beim Abstieg sein Handy. Als er danach suchte, stürzte er etwa 40 Meter in einer Rinne des sehr steilen und teilweise felsigen Waldgeländes ab.

