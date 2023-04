Abi-Start: „Fiebern mit den Schülern mit“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Auf die Stifte, fertig, los: An diesem Mittwochmorgen starten im Landkreis die Abiturprüfungen. Mehr Schreibzeit und Inhalt leicht eingeschränkt In Reichersbeuern wird auch in Chinesisch geprüft © stein/dpa

Wenn an diesem Mittwoch die erste Abiturprüfung an den Gymnasien im Landkreis beginnt, sind zumindest Coronaauflagen kein Thema mehr. Die Schulleiter sind zuversichtlich, was einen reibungslosen Ablauf betrifft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein Auszug aus dem Schiller-Drama oder Interpretation von Fontanes „Effi Briest“? Über derartigen Entscheidungen brüten an diesem Mittwochmorgen zahlreiche Abiturienten auch im Landkreis. Holger Küst leitet seit Februar das Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium. 94 Schüler werden sich in der Früh in der Turnhalle einfinden, um ihren Wissensstand im Fach Deutsch zu zeigen. „Wir freuen uns, dass alle zu den Prüfungen zugelassen sind“, sagt Küst. Zusätzlich legen am Tölzer Gymnasium zehn Schüler der Freien Waldorfschule und „eine Hand voll Externe“ das Abi ab.

Mehr Schreibzeit und Inhalt leicht eingeschränkt

Dabei werde alles wie vor Corona ablaufen – zumindest fast. „Man gesteht diesem Jahrgang eine halbe Stunde mehr Zeit für die Klausuren zu“, erklärt Küst. Immerhin mussten auch die diesjährigen Absolventen zu Lockdownzeiten in den Vorjahren mit Unterrichtsausfall und Homeschooling kämpfen. Robert Huber, der stellvertretende Schulleiter des St.-Ursula-Gymnasiums in Hohenburg, ist über die zusätzliche Zeit erleichtert: „Ich denke, dass das unseren 32 Mädchen, die heuer antreten, etwas Druck nimmt.“ Gewisse Unsicherheiten und Lücken könne man nach der Coronazeit nicht wegreden, sagt er. „Die Spuren sind noch da.“ Dazu gibt es beim schriftlichen Abi kleine inhaltliche Einschränkungen, erklärt Küst. Ansonsten laufen die Prüftage sowohl am Tölzer Gymnasium als auch in Hohenburg wie vor der Pandemie: eine Erleichterung. „Weil wir wieder weniger Aufsichtskräfte benötigen, haben wir keinen Unterrichtsausfall in den anderen Klassen“, sagt Küst.

Angst vor Download-Panne: „Szenario ist präsent“

Vor Problemen wie etwa der Download-Panne beim Abiturstart in Nordrhein-Westfalen (wir berichteten überregional) ist keine Schule gefeit. „Für alles Absehbare sind wir gewappnet. Wir haben auch ein Auge darauf, ob es einen BRB-Streik geben könnte“, meint der Tölzer Schulleiter. Ansonsten sei er gelassen, denn auf unvorhersehbare Ereignisse könne man sich im Vorfeld ohnehin nicht einstellen.

Robert Huber gesteht hingegen, seit dem Vorfall in Nordrhein-Westfalen etwas aufgeregter zu sein. „Das betrifft vor allem den Download der Audio-Dateien für die Englisch- und Französischprüfungen.“ Bisher sei noch nichts passiert. „Aber nun ist dieses Szenario freilich im Kopf präsent“, sagt Huber. „Aufgeregt bin ich nicht, eine gewisse Anspannung ist immer da“, meint Küst über seinen Gemütszustand. „Wir fiebern mit den Schülern mit.“

Zeugnisvergabe am 30. Juni

Ähnlich sieht das der Schulleiter des Ickinger Gymnasiums, Stefan Nirschl. „Es ist eine spannende Zeit, die auf uns zukommt.“ Er blickt optimistisch dem 30. Juni, dem Tag der Zeugnisvergabe, entgegen: „Wir sind zuversichtlich, dass unsere 69 Schüler ihr Abiturzeugnis erhalten.“ Vorbereitet sei die Schule allemal. „Die Aufsichtspläne sind fertig, alle Lehrkräfte kennen ihre Aufgaben.“ Auch der weitere Plan steht fest. „Am Freitag folgen die Prüfungen im 3. Wahlfach, bevor dann am 3. Mai das Matheabi zu schreiben ist.“ Das erste Colloquium findet ab dem 15. Mai statt.

Christoph Strödecke, Schulleiter des Geretsrieder Gymnasiums, erklärt: „Es treten 96 Prüflinge bei uns an. Der Ablauf sei „wieder nach den Modalitäten wie vor der Pandemie“. Sprich: Die schriftlichen Prüfungen finden in der Dreifachturnhalle statt. Die anderen Schüler haben regulären Unterricht.

In Reichersbeuern wird auch in Chinesisch geprüft

Auch am Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern läuft laut Schulleiterin Carmen Mendez alles wieder „völlig normal“ ab. 15 Schülerinnen und Schüler treten an. Sechs davon haben einen Migrationshintergrund, berichtet sie. „Die Schüler hatten in den Osterferien ein Lerncamp in Deutsch und Mathe von jeweils vier Tagen zur Vorbereitung und gehen recht zuversichtlich in die Prüfungen.“ Dieses Jahr gebe es auch Prüfungen, die nicht an jeder Schule abgenommen werden. Dazu zähle das Sport Additum, das Additum Musik sowie Chinesisch. „Die meistgewählten Prüfungsfächer nach den Pflichtfächern Mathe und Deutsch sind bei uns Englisch, Ethik und Biologie.“

Am Gymnasium St. Matthias in Wolfratshausen-Waldram treten 40 junge Erwachsene zum Abi an, vier davon am Kolleg. „Diese Schüler haben bereits Berufserfahrung“, erklärt Schulleiter Ralf Wiechmann. „Nach Corona lag die Herausforderung nicht so sehr im Füllen stofflicher Lücken, sondern darin, den Glauben der Schüler an sich selbst wiederzugewinnen“, meint er. Nun starte man mit einem sehr guten Gefühl in das Abitur. Wiechmann rechnet sogar mit einem überdurchschnittlich guten Endergebnis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.