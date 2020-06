Endlich geschafft: Abinoten sind da

Hochschulabschluss trotz Corona

von Felicitas Bogner schließen

Die meisten Abiturienten im Tölzer Land haben seit Freitag, den 26. Juni, ihre Hochschulreife in der Tasche. Wenige müssen noch in die Nachprüfung gehen. Trotz erschwerter Bedingungen durch Corona kann die der Durchschnitt an den drei Gymnasien im Tölzer Land sehen lassen.