Abiturfeier am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz: „Genießt jetzt euer Gipfelglück“

Von: Christiane Mühlbauer

Der Gesamt-Abiturschnitt am Tölzer Gymnasium liegt heuer bei 2,24 und entspricht fast genau dem bayerischen Durchschnitt, gab Direktor Holger Küst (vo., li.) bekannt. © arp

88 Abiturientinnen und Abiturienten verlassen heuer das Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium, vier von ihnen mit der Traumnote 1,0. Die Absolventen wurden am Freitag verabschiedet.

Bad Tölz – Holger Küst verglich in seiner Rede die Schulzeit mit einer Reise auf dem Meer: In der Grundschule stach man in See, im Laufe der Jahre hatte man unterschiedliche Skipper, manchmal war das Wasser kalt und der Wind hart. Wer seekrank wurde, wechselte in ruhigere Gewässer. 2020 sei der „Klabautermann“ namens Corona gekommen. „Das war beängstigend: Nebel und null Sicht. Der Bildungsdampfer drohte auf Grund zu laufen“, so Küst. Die Schülerinnen und Schüler hätten im Einbaum ihren Weg finden müssen, „und um euch tobte der Sturm“. Aber: „Ihr habt eure Seetauglichkeit bewiesen und gelernt, auf den akademischen Wellen zu reiten“, sagte Küst voller Stolz zu den Absolventen.

Gesamtschnitt liegt bei 2,24

Von den 88 Jugendlichen haben vier Schülerinnen eine 1,0 erreicht (Mia Guttenberger, Valerie Geisler, Lara Haas und Sarina Haushofer). 13 Abiturienten haben die Note 1,5 oder besser. Der Gesamtschnitt liegt heuer bei 2,24, was laut Küst „fast eine Punktlandung“ auf den bayerischen Gesamtschnitt (2,26) sei. Ein besonderes Lob zollte der Direktor den „echten Externen“, also Jugendlichen, die ohne vorbereitenden Unterricht die Prüfungen schrieben. Für sie gab es dann tosenden Applaus.

Erinnerung an „West Side Story“

Mut machte Küst jenen sechs Jugendlichen, die den „sicheren Hafen nicht oder noch nicht erreicht haben“: „Irgendwann ist auch auf hoher See immer wieder Land in Sicht.“ Nach seiner Rede, in der Küst auch auf die erfolgreichen Aufführungen der „West Side Story“ eingegangen war, bekam er viel Beifall, von den Absolventen sogar stehende Ovationen.

Souverän, warmherzig und mit einer Prise Ironie sprachen Monika Zappulla (li.) und Ella Mahnel. © arp

Abschlussrede der Schülerinnen: „Wir wissen, was wir nicht wissen“

Unter den Gästen weilte auch der ehemalige Direktor Alexander Göbel, der – wie berichtet – im vergangenen Jahr bei der Abschlussfeier harte Kritik von den Absolventen hatte einstecken müssen. „Uns ist bewusst, welcher Druck auf der diesjährigen Abi-Rede lastet“, sagten Ella Mahnel und Monika Zappulla halb scherzend, halb ernst, bevor sie im Namen der Absolventen sprachen. Sie taten das sehr souverän, warmherzig, mit einer Prise Ironie und voller schöner Erinnerungen an die Schuljahre. Sie seien ein „sonderbarer, aber sehr liebenswürdiger Haufen“ gewesen, sagte Monika Zappulla, und meinte augenzwinkernd: „Ich kann zwar jetzt die Länge von Vektoren berechnen, aber ich habe keinen Plan von Steuern, Miete und Versicherungen.“ Ella Mahnel sagte in Anlehnung an Sokrates: „Wir wissen, was wir nicht wissen“, und richtete unter anderem Worte an die Lehrer: Es seien „genügend, die durch ihr Engagement und ihre Menschlichkeit einen Funken des Interesses bei uns wecken konnten“. Besonders hervorgehoben wurde Oberstufenkoordinatorin Stefanie Regus. „Sie sind ein Engel“, sagte Ella Mahnel, und gemeinsamen überreichten die Sprecherinnen ihr ein Geschenk. Die Absolventen starteten zudem eine Aktion und sammelten Geld für ein Projekt im Senegal.

Niedermaier: „Leben in Demokratie ist nicht selbstverständlich“

Zuvor hatten unter anderem der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner und Landrat Josef Niedermaier kurze Worte gesprochen, der Landrat per Videobotschaft. „Ihr seid die Hauptbetroffenen der Coronamaßnahmen in den vergangenen Jahren gewesen“, sagte Niedermaier. „Lasst eurer Freude über die bestandene Schulzeit jetzt erstmal freien Lauf.“ Er erinnerte die Abiturienten aber auch daran, dass sie in einer Demokratien lebten – das sei in anderen Ländern nicht selbstverständlich. Er rief die Absolventen dazu auf, sich in Politik und Wirtschaft zu engagieren.

Elternbeiratsvorsitzende zieht Vergleich mit Bergtour

Dass es im Leben wichtig ist, für andere dazu sein, gab Natascha Mahnel, die Elternbeiratsvorsitzende, den Jugendlichen mit auf den Weg. Sie verglich die Schulzeit mit der Besteigung eines Bergs. „Ihr habt nicht aufgegeben, auch wenn der Gipfel manchmal sehr hoch war. Genießt jetzt euer Gipfelglück!“

