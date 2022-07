Abschied aus dem „Patio“: Inhaber des alteingesessenen Tölzer Ladens gehen in den Ruhestand

Nach 30 Jahren am Standort Marktstraße 73 verabschieden sich Heidi Wenusch und Franz Weisenberger in Kürze von ihren Kunden.

Einzelhandel in Bad Tölz

Von Andreas Steppan

Wieder gibt es eine Veränderung bei einem alteingesessenen Geschäft in der Tölzer Marktstraße. Die Inhaber des „Patio“, einem Laden für Uhren und Dessous, gehen in den Ruhestand.

Bad Tölz – Die Kombination wirkt auf den ersten Blick eher ungewöhnlich – doch aus Sicht von Inhaberin Heidi Wenusch passt hervorragend zusammen, was das Geschäft Patio am oberen Ende der Tölzer Marktstraße seinen Kunden anbietet: Uhren und Schmuck auf der einen Seite, Dessous und Bademoden auf der anderen: „Das sind alles schöne Dinge“, sagt sie. Heidi Wenusch und ihr Mann Franz Weisenberger selbst wollen sich in Zukunft aber noch anderen schönen Dingen widmen. Sie haben nach 30 Jahren am Standort Bad Tölz beschlossen, in Ruhestand zu gehen.

Inhaber führten 30 Jahre lang Geschäft in der Marktstraße

Eröffnet hat das Ehepaar das „Patio“ im April 1992, wie Weisenberger berichtet. Beide stammen aus dem Tegernseer Tal. In Tegernsee hatte Heidi Wenusch zuvor schon ein Dessousgeschäft betrieben. Franz Weisberger hatte den Beruf des Goldschmieds erlernt. So kam es, dass beide ihre Fachgebiete kombinierten, als sie sich zusammen in Bad Tölz selbstständig machten. Das Paar konnte zwei nebeneinander liegende Geschäfte mieten und vereinigte sie zu einem. In der Mitte fällt in einer Art Innenhof Licht durch Deckenfenster. Auf der einen Seite der vor zwölf Jahren noch einmal umgebauten Räume finden die Kunden Dessous von Marken wie Marie Jo oder Mey und Badeanzüge von Lidea oder Cyell, auf der anderen Seite Uhren von Tissot oder Festina sowie Schmuck von Thomas Sabo oder Swarovski.

Zukunft des Geschäfts ungewiss

Den Standort Tölz stufen die Geschäftsinhaber nach wie vor als „sehr attraktiv“ ein. Auf ihrem Abschnitt der Marktstraße komme noch als Vorteil dazu, dass die Kunden zumindest kurzzeitig direkt vor dem Geschäft parken könnten. Für die Ladenfläche sei man in Gesprächen mit Interessierten für eine Übernahme. Näheres sei aktuell noch nicht spruchreif. Bis dahin machen Wenisch und Weisenberger noch weiter, bevor sie im Lauf des Jahres einen neuen Lebensabschnitt beginnen möchten.

