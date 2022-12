Der Abschied von der Telefonzelle

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Im Tölzer Badeteil befindet sich eine der letzten Telefonsäulen im Landkreis. „Bis Ende Januar wird der gesamte Service eingestellt“, so die Telekom. © pröhl

In den meisten Gemeinden im Landkreis gibt es seit Jahren keine mehr. Auch in Lenggries und Kochel sind die letzten Telefonzellen mittlerweile abgebaut. Nun hat die Telekom angekündigt, dass auch die verbliebenen öffentlichen Fernsprecher, etwa in Tölz, verschwinden sollen. Das Ende einer Ära weckt nostalgische Gefühle.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit einem schwarzen Griff ging die schwere Tür auf. Ein meist eher unangenehmer Geruch kam einem entgegen, sobald man die Telefonzelle betreten hatte. An einem silbernen Kasten war der Hörer eingehängt, und ein zerfleddertes Telefonbuch fand sich irgendwo darunter. Vor über 20 Jahren wichen die massiven gelben Zellen dann schmalen silber-pinkfarbenen Telefonsäulen. Doch auch diese werden bald komplett verschwinden.

Es gab nur noch wenig Umsatz pro Jahr

Wirtschaftlich rentabel waren sie längst nicht mehr. „Der Bedarf an öffentlichen Telefonen ist seit Jahren rückläufig. Sie werden seit Jahren einvernehmlich mit den Kommunen zurückgebaut“, sagt Markus Jodl, Sprecher der Deutschen Telekom, auf Anfrage. Das merkt man in den Gemeinden im südlichen Landkreis deutlich. „Benediktbeuern ist zellenfrei“, sagt Diana Zander aus der Gemeindeverwaltung. Gleiches gilt für Wackersberg. Laut Elisabeth Danzer von der Gemeindeverwaltung befanden sich die letzten öffentlichen Telefone an der Kapelle in Arzbach sowie in Wackersberg-Dorf nahe der Kirchstraße. „Sie wurden dann zu Notrufsäulen umgewandelt. Aber auch diese sind seit 2013 abgebaut“, sagt Danzer. In Greiling, Reichersbeuern, Sachsenkam, Gaißach und Bad Heilbrunn gibt es schon längst keine öffentlichen Telefone mehr. In Lenggries standen die letzten Telefonsäulen am Isarplatz, an der Münchner Straße und am Rathausplatz. „Hier gab es nur wenige Euro Umsatz pro Jahr“, sagt Tobias Riesch, Geschäftsleiter der Gemeinde. Daher ist es kaum verwunderlich, dass auch diese vor ein paar Wochen abgebaut wurden, wie Riesch erklärt.

Kochler Gemeinderat widersprach Telekom

In Kochel am See war die Freude über den geplanten Rückbau vor einem Jahr nicht groß. „Der Gemeinderat hatte in einem Beschluss vom 25. Januar dem Abbau widersprochen, da nach unserer Meinung die öffentlichen Telefonstellen eine wichtige Notruffunktion haben und der notwendigen öffentlichen Telekommunikation dienen“, erklärt der Kochler Bürgermeister Thomas Holz. Dies habe allerdings nichts bewirkt. „Nach unseren Kenntnissen sind auch die letzten Telefonstellen nun abgebaut“, erklärt der Bürgermeister.

Telekom: Abbau in Tölz bis 2025 vollendet

Lediglich in Bad Tölz sind die alten Säulen noch vereinzelt zu finden – am Kurhaus sowie im Badeteil. Ein Relikt. Denn: „Mitte November wurde überall die Münzzahlung deaktiviert und bis Ende Januar wird der gesamte Service eingestellt“, kündigt Jodl an. Wann die letzten Tölzer Telefonsäulen dann abgebaut werden, stehe nicht fest. Der Abbau wird laut dem Konzernsprecher bis Anfang 2025 abgeschlossen sein.

Es ist das Ende einer Ära, das den einen oder anderen nostalgisch werden lässt. Eine vielen geläufige Telefonzelle gab es beispielsweise in der Jachenau neben dem Dorfladen von Peter Krauß. „Wir hatten neben dem Laden einen Münzfernsprecher und eine Telefonzelle mit Karte“, sagt Krauß. Vor etwa 15 Jahren sei der Münzfernsprecher verschwunden. „Ein paar Jahre später kam dann auch die andere Zelle weg.“ Vor der Verbreitung von Handys seien die Telefone „viel genutzt“ worden. Vor allem Leute, die durch die Jachenau gefahren sind, hätten auf das Angebot zurückgegriffen. „Wenn jemand hier eine Panne hatte, war das viel wert“, sagt Krauß.

Monika Dahlberg nutzte die Zellen auf Tournee

Einen immensen Wert hatten die gelben Zellen auch für die in Benediktbeuern lebende Schauspielerin Monika Dahlberg. „Ich war durch das Theaterspielen viel auf Tournee“, erklärt die 86-Jährige. „Das erste, was wir gemacht haben, wenn wir in einem Ort angekommen sind, war, öffentliche Telefone ausfindig zu machen“, erinnert sich Dahlberg. „Es war in den 60er-Jahren die einzige Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren. Was für mich als Mutter unabdingbar war.“ In den Hotels habe es zwar auch schon Telefone gegeben, aber: „Da war es viel teurer, ein Gespräch zu führen.“ Ausführliches Geplaudere an der Strippe? Das habe es zu jener Zeit nicht gegeben. „Entweder man hat angerufen, weil etwas Wichtiges passiert ist, oder man hat sich nur kurz informiert, ob alles in Ordnung ist. Jede Minute hat ja Geld gekostet.“

Dass vor allem für Gäste auch in Bad Tölz die gelben Kästen eine essenzielle Rolle gespielt haben, daran erinnert sich Landrat Josef Niedermaier. „Beim Kurhaus gab es eine ganze Reihe von Telefonen. Nachmittags haben sich Schlangen an Kurgästen davor gebildet“, berichtet der Tölzer. Als er selbst 1988 länger in den Staaten war, habe er die US-Telefonzellen genutzt, um nach Hause zu telefonieren. „Aber genau wie hier war die Aufenthaltsqualität da drin nicht wirklich einladend“, meint er. Ab den 1990er-Jahren verloren die öffentlichen Fernsprecher zunehmend an Bedeutung. „1993 hatte ich mein erstes Autotelefon und etwas später dann auch mein erstes Handy. Das war ein riesiges dickes Motorola, damit konnte man fast schon wen erschlagen“, sagt Niedermaier und lacht.

Telefonzelle in der Jachenau diente als beliebtes Fotomotiv

Zur selben Zeit ging es auch mit den Zellen in der Jachenau bergab. Dabei erinnert sich Krauß amüsiert, dass die Telefonzellen in ihren letzten Jahren vor allem jüngere Klientel anzogen: „Man konnte ab und zu beobachten, wie junge Leute gehalten haben, um sich an den Telefonzellen zu fotografieren.“

In der Übergangsphase – von der Telefonzelle zum Handy – wurde in der Kurstadt die Erfolgsserie „Der Bulle von Tölz“ gedreht. Hauptdarsteller Ottfried Fischer war 1995 schon auf dem neuesten Stand der Technik. „Ich habe bei den Dreharbeiten in Tölz keine Telefonzelle mehr gebraucht, zu Beginn hatte ich ein Autotelefon und dann auch bald ein Handy“, sagt er. Trotzdem waren die Zellen bei den Dreharbeiten noch ein gängiges Motiv, berichtet Aufnahmeleiter Robert Müller. So telefonierte Ruth Drexl, die in der Serie Resi Berghammer verkörperte, in der Folge „Rote Rosen“ in einer Telefonzelle auf der Flinthöhe beim Schwimmbad. In derselben Folge nutzte die Schauspielerin Sarah Camp eine Telefonzelle in Bad Tölz, um die Polizei zu verständigen. Schöne Erinnerungen an ein Kommunikationsmittel, das – so sind sich Fischer, Niedermaier und Krauß einig – aus der Zeit gefallen ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.