Abschied von der Tölzer Stadiongaststätte: Aber Connie Dietmann hat neue Pläne

Von: Melina Staar

Abschied von der Stadion-Gaststätte: Connie Dietmann übernimmt ein Restaurant in der Tölzer Marktstraße. © . Pröhl

Nach zehn Jahren ist Schluss: Connie Dietmann verlängert ihren Pachtvertrag im „Dietmanns“ im Tölzer Eisstadion nicht mehr. Stattdessen übernimmt sie das frühere griechische Lokal „Elia“ in der Marktstraße.

Bad Tölz - Sie sei damals „wie die Jungfrau zum Kinde“ ins Eisstadion gekommen, erzählt Connie Dietmann. Mit Eishockey habe sie bis zu diesem Zeitpunkt wenig Kontakt gehabt. In der Gastronomie hingegen war sie immer zu Hause. Völlig neu sei allerdings das „Stoßgeschäft“ gewesen, mit dem sie es nun im Stadion zu tun hatte. „Du hast völlig leere Ränge, eine halbe Stunde später ist die Bude plötzlich voll. Das musste ich erst einmal lernen.“

Arbeit in der Stadiongaststätte „hat unglaublich viel Spaß gemacht“

Sie sei aber in die Aufgabe reingewachsen. Trotz der anstrengenden Zeiten habe es auch „unglaublich viel Spaß gemacht“. In den zehn Jahren habe sie so viele Nachwuchsspieler begleitet. „Die sind alle so unglaublich lieb. Wir sind wirklich wie eine Familie hier.“ Mit dem Verpächter, den Stadtwerken, habe die Zusammenarbeit stets reibungslos geklappt. „Uns wurde immer der Rücken gestärkt“, ist Dietmann dankbar.

Jetzt gibt es die Chance, einen Traum zu verwirklichen

In besonderer Erinnerung bleibt ihr die Saison 2019/20. „Das war mit Abstand unsere tollste Saison.“ Es sei extrem viel los gewesen, die Mannschaft sei für die Fans besonders greifbar gewesen und es habe sehr viel positive Rückmeldungen gegeben. Während der Corona-bedingten Geisterspiele habe sich die Arbeit plötzlich geändert. „Die Gäste kamen nicht mehr schubweise, sie waren einfach alle da. Das war viel entspannter, ich denke, wir haben das Beste draus gemacht.“

Als es nun um die Option ging, den Pachtvertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern, entschied sich Connie Dietmann dagegen. Denn es hatte sich die Chance ergeben, einen Traum zu verwirklichen. „Ich hab’ immer gesagt: Wenn sich noch einmal die Möglichkeit ergibt, das frühere ,Salettl‘ zu übernehmen, dann möchte ich das tun.“

Künftig wird es über dem Restaurant wieder Hotelzimmer geben

Zuletzt war im ehemaligen „Oberbräu“ der Grieche „Elia“ ansässig. Als Dietmann erfuhr, dass jemand für das Lokal gesucht wird, schlug sie nach kurzer Bedenkzeit zu. Seitdem wurden die Räumlichkeiten komplett entkernt. „Wir machen alles neu, es wird alles saniert“ – von den Bädern bis zu den Böden. Ebenfalls aufgefrischt wurden die fünf Doppelzimmer in den oberen Stockwerken, die künftig wieder als Hotelzimmer vermietet werden sollen. Jedes Zimmer soll hier seine eigene Gestaltung erhalten.

Das Personal nimmt Connie Dietmann mit

In Richtung Nockhergasse wird die Pizzaküche eingerichtet. „Sie wird halb offen sein“, erzählt Dietmann. In beiden Gasträumen gibt es dieselbe Speisekarte. Im Raum, der in Richtung Marktstraße zeigt, gibt es eine große, neue Bar. Im Innenhof wird ein fünf mal sieben Meter großer Schirm aufgespannt.

Das Personal, mit dem Connie Dietmann schon in den vergangenen Jahren im Eisstadion zusammengearbeitet hat, wird ebenfalls komplett ins neue Lokal übernommen werden.

Geplant ist mediterrane Küche: „Werden uns langsam rantasten“

Deshalb wird es auch die Pizza weiterhin geben. „Wir planen mit einer kleinen Standardkarte und dazu eine Wochen- oder Tageskarte.“ Mediterrane Küche sei geplant, aber „wir wollen uns langsam rantasten und schauen, was der Gast möchte“. Los gehen soll es Mitte Mai.

Wie es in der Stadiongaststätte weitergeht, ist noch unklar

Auch wenn sie mit etwas Wehmut auf die Zeit im Stadion zurückblickt, so ist bei Connie Dietmann „viel Vorfreude“ am Werk. „Die spannende Phase geht jetzt erst los.“

Wer sich in Zukunft um die Verköstigung der Eishockeyzuschauer im Stadion kümmern wird, ist unterdessen noch unklar. Die Stadtwerke suchen einen neuen Pächter.

