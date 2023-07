FOS/BOS in Bad Tölz verabschiedet 324 Absolventen - ganz ohne große Reden

Abschlussfeier

Von Ewald Scheitterer

Als „Experiment“ gestaltete die FOS/BOS in Bad Tölz ihre Abschlussfeier 2023. Von den 324 Absolventen freuten sich 57 über eine Eins vor dem Komma.

Bad Tölz – So eine Schul-Abschlussfeier gab es wohl noch nie: Als „Experiment“ bezeichnete es Markus Theil, der am Donnerstag die zweigeteilte Abschlussfeier der Tölzer Fachober-/Berufsoberschule (FOS/BOS) im Kurhaus moderierte. „Wir verzichten heuer auf die üblichen Reden“, gab Schulleiter Andreas Stefan bekannt. Stattdessen nahmen die, die üblicherweise die Reden halten, auf der Bühne Platz und diskutierten in lockerer Runde über den Weg zum Glück und zur Zufriedenheit außerhalb der Schule.

FOS/BOS Bad Tölz: Lockere Gesprächsrunde statt Reden

Da erklärte etwa Ingo Mehner, der Bürgermeister von Bad Tölz: ,„Ich wünsche jedem, dass er eine schöne Vergangenheit hatte. Das Wichtigste aber ist das zufriedene Jetzt.“ Klaus Koch, der in der Verabschiedung den Landkreis vertrat, meinte, dass zwar auch die berufliche Zufriedenheit wichtig sei, sein Rezept für die persönliche Zufriedenheit sei allerdings: „Wenn ich zu mir am Abend sagen kann, du hast heute alles getan, was du erreichen konntest.“ „Wer es schafft, in Flow zu kommen, der hat eine ganz schöne Zeit im Leben“, berichtete Oliver Gießler-Fichtner, der Vorsitzende des Elternbeirats, aus seiner Berufspraxis. Er ist Psychotherapeut. Schulleiter Stefan schließlich befand, dass zum Glücklichsein ein guter Job, ein gutes soziales Umfeld und gute Freunde gehören, sodass man am Abend sage könne: „Heute hat es getaugt. Passt schon.“

+ Rappelvoll war das Kurhaus in Bad Tölz am Donnerstag bei der Verabschiedung der Absolventen der Tölzer FOS/BOS. © Ewald Scheitterer

Auch wenn die junge Leute viele gut gemeinte Ratschläge bekämen, so müssten sie die richtigen Lösungen nach der Schulzeit doch selbst finden, zeigte sich Monika Berghammer, die Schülersprecherin, überzeugt.

Die richtige Balance zu halten, sei dabei sehr wichtig, betonte Gießler-Fichtner: „Wenn ich merke, ich gerate in eine Schieflage, ist es essenziell, möglichst schnell gegenzusteuern, um Schlimmeres zu verhindern. „Meine herzliche Gratulation geht auch an die Eltern“, ergänzte dann Stefan: „In Summe gesehen habt ihr alles richtig gemacht.“

Abschlussfeier für Fachabiturienten und Abiturienten in Bad Tölz

Am Nachmittag waren am Donnerstag im Tölzer Kurhaus die 240 Fachabiturienten nach der zwölften Klasse verabschiedet worden, am Abend die 84 jungen Frauen und Männer, die an der BOS die allgemeine Hochschul-Reife, also das Vollabitur, abgelegt hatten. Insgesamt haben es 57 Absolventen geschafft, dass im Abschlusszeugnis beim Noten-Durchschnitt eine Eins vor dem Komma steht. In seine Dankesworte schloss Stefan das Sekretariat und den Hausmeister mit ein, denn „ohne die würde gar nichts gehen“.

Zum Nachdenken über den richtigen Weg zum Glücklichsein regten die Schlussworte der Schülersprecherin an: „Wenn der Mensch seine Aufmerksamkeit mehr auf das lenkt, was er hat, und nicht auf das, was er nicht hat, können sich neue Lösungen für das zeigen, was er glaubt, haben zu müssen, um glücklich zu sein.“

