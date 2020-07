Abschlussfeier an der FOS/BOS Bad Tölz: 16-mal die gleiche Rede

Es war ein Verabschiedungsmarathon: Die Abschlussfeier der FOS/BOS Bad Tölz zog sich über Stunden. Vor allem Schulleiter Andreas Stefan brauchte Kondition.

Bad Tölz – Geschafft sind manche Lehrkräfte, wenn sie nach einem mit Unterricht vollgepackten Tag die Schule verlassen. Richtig geschafft war aber am Mittwoch Schulleiter Andreas Stefan nach dem Verabschiedungsmarathon der Abschlussklassen der Tölzer FOS/BOS. Corona-bedingt wurden die frischgebackenen Abiturienten aus insgesamt 16 Abschluss-Klassen klassenweise in der Schulaula verabschiedet. Für Stefan hieß das, 16-mal die gleiche Rede vor ständig wechselndem Auditorium. Auch wenn die einzelnen Verabschiedungen natürlich stark verkürzt waren, zog sich das Ganze für die Schulleitung doch stundenlang hin. „Nicht einmal die Eltern durften wir heute einladen“, bedauerte Stefan. „Aber den Absolventen nur im Klassenzimmer die Zeugnisse in die Hand drücken, erschien mir dann doch zu wenig.“

In seiner Rede zeigte der Schulleiter noch einmal die Schwierigkeiten mit längeren Unterrichtsausfällen auf. Die gab es gleich zweimal: Im Winter 2019 wegen der massiven Schneefälle und heuer Corona-bedingt. „Trotzdem habt Ihr und die Lehrkräfte toll durchgehalten, habt das Beste aus der gegebenen Situation gemacht, mit erstaunlich guten Ergebnissen. Herzlichen Glückwunsch.“

Insgesamt wurden 321 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Darunter waren 37, die ihr Abitur oder Fachabitur mit dem Noten-Durchschnitt von eins abgelegt hatten. Schulbeste des Jahres 2020 ist Christina Niedermühlbichler. Sie schaffte die „Allgemeine Hochschulreife“ mit dem überragenden Schnitt von 1,1.

„Über Eure Zukunft mache ich mir keine Sorgen. Ich weiß, Ihr seid gut vorbereitet“, betonte Stefan. Da in der heutigen, schnelllebigen Zeit die Bereitschaft zu ständiger Veränderung ein Muss sei, seien im Leben Mut, die Fähigkeit zu beruflichem Wechsel und Weiterqualifizierung gefordert, sagte Stefan. „Bleibt immer offen für Neues und vergesst dabei nie die selbstkritische Auseinandersetzung.“ Zudem appellierte er an die Entlassschüler, sich außerhalb des Studiums und des Berufs in politischen Parteien, Gewerkschaften, Vereinen oder Bürgerinitiativen zu engagieren. „Eine demokratische Gesellschaftsordnung mit all ihren Freiheiten fordert, um gut bestehen zu können, die aktive Teilnahme und Unterstützung.“

