Abstimmungs-Chaos im Tölzer Kreistag: Darum änderte Grünen-Kreisrat seine Meinung

Der Tölzer Kreistag hat den Haushalt verabschiedet - gegen die Stimmen fast aller CSU-Kreisräte und nach einem Abstimmungs-Chaos.

++++ Update vom 22. Februar ++++

Bad Tölz - Erst Ja, dann Nein: Im Zuge des Abstimmungs-Wirrwarrs in der Kreistagssitzung hat mindestens ein Kreisrat zwischen Abstimmung eins und zwei seine Meinung geändert. Achim Rücker (Grüne) gibt auf Anfrage unumwunden zu, dass er beim ersten Mal für den CSU-Antrag gestimmt hat und danach dagegen. „Darf man das nicht?“, fragt er. Von der Idee her sei der Antrag nicht schlecht gewesen. Als Landrat Josef Niedermaier nach dem ersten Beschluss aber angekündigt habe, dass man nun auch nicht mehr über den Gesamthaushalt abstimmen könne, weil sich die Parameter geändert hätten, „hat mich das dazu gebracht, dem CSU-Antrag nicht mehr zuzustimmen“, sagt Rücker.

„Wollte verhindern, dass der Kreistag nochmal zusammenkommen muss“

Er habe verhindern wollen, dass der Kreistag noch einmal zusammenkommen muss. „Das kostet ja alles Geld. Außerdem habe ich mich seelisch darauf vorbereitet, dass das meine letzte Kreistagssitzung ist“, sagt Rücker. Zudem seien bei der ersten Abstimmung insgesamt drei Räte offensichtlich nicht gezählt worden, an ihm allein könne das andere Endergebnis also nicht liegen. Und schuld sei ohnehin die CSU. „Die Anträge kamen ein halbes Jahr zu spät. Das hätte die CSU zuvor in allen Ausschüssen schon ansprechen können“, meint der Grüne.

Vize-Landrat nimmt Verwaltung in Schutz

Ob die CSU das Abstimmungsergebnis so akzeptieren wird, ist immer noch nicht ganz geklärt. Man werde über die ganze Angelegenheit noch einmal reden, sagt Vize-Landrat Thomas Holz (CSU). Ihm ist allerdings wichtig, die Mitarbeiter der Verwaltung in Schutz zu nehmen, die die Stimmen zählen. Es sei von deren Platz aus unglaublich schwierig, den gesamten Kreistag zu überblicken. „Die Mitarbeiter können wirklich nichts dafür“, so Holz.

Ursprüngliche Meldung vom 19. Februar:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist vollbracht: Der Kreistag hat den Kreishaushalt 2020 samt Stellenplan beschlossen. Dagegen stimmte die CSU-Fraktion – mit Ausnahme von Vize-Landrat Thomas Holz. Er musste zwangsläufig Ja sagen, weil der Stellenplan auch die von ihm geforderten Walchensee-Ranger umfasst.

Zuvor war die CSU-Fraktion mit einigen Anträgen gescheitert. Diese hatten zum Ziel, die geplante Kreisumlagenerhöhung von einem Prozentpunkt auf 48,5 und damit eine größere Belastung der Städte und Gemeinden zu verhindern. Unter anderem schlug Fraktionschef Martin Bachhuber vor, heuer nur die Bauvorhaben mit der Priorität eins abzuarbeiten. Das würde dem Kreis rund eine Million Euro sparen.

Abstimmung wird zur Farce

Die Abstimmung über diesen Antrag geriet zur Farce. Das erste Auszählungsergebnis brachte eine 27:26-Mehrheit für den CSU-Antrag. Landrat Josef Niedermaier (FW) wollte an dieser Stelle die Sitzung beenden, weil unter den geänderten Vorzeichen der Gesamthaushalt überarbeitet werden müsse. Das brachte ihm von Anton Demmel (CSU) den Zwischenruf ein: „Seien Sie doch ein Demokrat. Wir können schon weitermachen.“ Mittlerweile war aber aufgefallen, dass das Abstimmungsergebnis mit der Zahl der anwesenden Räte nicht übereinstimmte. Also wurde die Abstimmung wiederholt – zweimal.

Haben sich Kreisräte nachträglich umentschieden?

Am Ende pilgerten Gegner und Befürworter in unterschiedlichen Marschrichtungen am Tisch der Verwaltung vorbei, um gezählt zu werden. Dann lautete das Ergebnis 28:28. Bei einem Patt ist der Antrag abgelehnt. Die CSU monierte allerdings, dass zumindest ein Kreisrat im Laufe der drei Abstimmungen seine Meinung geändert habe. „Es hat jemand anders abgestimmt als beim ersten Mal“, sagte CSU-Kreisrat und Gaißacher Bürgermeister Stefan Fadinger nach dem zweiten Abstimmungsversuch. Wie man damit umgehe, wollte er wissen. Dieses Verhalten sei „fragwürdig“, sagte Landratsamts-Abteilungsleiter Wolfgang Krause. Konsequenzen hatte das Ganze aber nicht.

CSU spricht noch einmal über das Ergebnis

Ob die CSU das Abstimmungsergebnis so akzeptieren wird, ist am Tag nach der Sitzung nicht ganz geklärt. „Wir werden sicher noch einmal darüber sprechen und die Sache aufarbeiten“, sagt Fraktionschef Martin Bachhuber auf Anfrage des Tölzer Kurier. Er sei kein Jurist - anders als Kreisvorsitzender Thomas Holz, mit dem er die Sache daher auch noch einmal besprechen werde, so Bachhuber. „Aber eigentlich kann man in einer Sitzung nicht zweimal über denselben Antrag abstimmen“, ergänzt der Heilbrunner.

Lesen Sie auch:

Alles Infos zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es hier.