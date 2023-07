AC/DC in der Lederhose: „The Heimatdamisch“ krönt Festival am Blomberg

Im Oberkrainer-Sound präsentierten „The Heimatdamisch“ Rockklassiker und Popsongs. © Ewald J.Scheitterer

Ein voller Erfolg war der Abschluss der „Waldspiele 2023“ am Blomberg. Hoch oben am Berg gab am frühen Sonntagabend „The Heimatdamisch“ ein Konzert unter freiem Himmel. Rund 500 Zuhörer waren gekommen.

Bad Tölz - Die achtköpfige Formation um ihren Bandleader, Arrangeur, Schlagzeuger und musikalischen Chef Florian Rein demonstrierte ein weiteres Mal, wie gut aktuelle Chart-Hits, Rockklassiker und Popsongs der 80er- und 90er-Jahre im Oberkrainer-Sound funktionieren. Egal, ob AC/DC, Cyndi Lauper, Van Halen oder Billy Eilish, die „Heimatdamischen“ ziehen all den großen Hits die Lederhosen an und überraschen mit musikalisch-ausgetüftelten und witzig-überraschenden Arrangements.

Rein: „Ein besonders sympathisches Publikum“

Auch das Publikum, das für die Band den doch etwas beschwerlichen Anstieg auf den Tölzer Hausberg in Angriff genommen hatte, war etwas Besonderes. „Ihr seid heute hier ein besonders sympathisches Publikum“, sagte Rein und scherzte: „Anscheinend sind die Deppen alle im Tal geblieben und nur die coolen Typen sind hier heraufgekommen.“ Dabei war der Antrieb zum Aufstieg durchaus unterschiedlich. „Wir haben sie mal in der Tölzer Marktstraße gehört, und das hat uns sehr gut gefallen. Außerdem schadet ein bisschen Bewegung auch nichts“, meinte der Tölzer Alex Weiß: „Diese Mischung aus Oberkrainer-Sound und modernen Klängen ist schon gut. Außerdem finde ich es super, dass wir so eine Band in der Qualität hier in der Gegend haben.“

Der Aufstieg hat sich gelohnt: Rund 500 Zuhörer genossen am Sonntagabend das Open-Air-Konzert von „The Heimatdamisch“ oben am Blomberg. © Ewald J.Scheitterer

Ex-Löwe Pfleger kam mit dem Radl

„Der Orterer Markus an der Quetschn ist mein Nachbar, da konnte ich mir die Gelegenheit doch nicht entgehen lassen, ihn einmal live zu hören“, erklärte der Königsdorfer Karl Kremser. „Außerdem gehört ein bisschen Kultur auch dazu.“ Der ehemalige Tölzer Löwe Marco Pfleger verband das Nützliche mit dem Angenehmen: „Ich fahre hier häufig mit dem Radl rauf, und da habe ich mir gedacht, das passt heute ja ganz gut, um auch noch das Konzert mitzuerleben.“

Familienfreundliches Ambiente

Vor allem, dass sich die Kinder so richtig auspowern können, hatte den Tölzer Claus Hühnlein bewogen, am Sonntag mit seiner Familie auf den Blomberg zu wandern: „Das Gelände und die Anlagen hier oben sind besonders gut geeignet, dass die Kleinen nach Herzenslust herumtollen können. Und jetzt tun wir noch etwas Gutes für die Erwachsenen und genießen das Konzert.“

Die Allstar-Combo um den Bananafishbones-Schlagzeuger Rein enttäuschte ihre Fans nicht. Mit ihrer Liebe zu der außergewöhnlichen Kombination aus bayerischer Blasmusik und slowenischer Oberkrainer-Musik bewiesen sie, dass sie an Power und Drive locker mit jeder Rockband mithalten können.

