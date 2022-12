„Adrenalin-geschwängerter“ Konzertauftakt: Bananafishbones begeistern im Tölzer Kurhaus

Von: Felicitas Bogner

Vielseitig, kraftvoll und mitreißend dominierten die Fishbones ihr lang ersehntes Heimspiel. Über zwei Stunden rockten sie die Kurhausbühne: (v. li.) Peter Horn, Florian Rein und Sebastian Horn. © Arndt Pröhl

Die Bananafishbones lassen die Tölzer Weihnachtstradition wieder aufleben. Sie gastierten drei Abende im Kurhaus. Ihr Überraschungsgast, Pete York, begeisterte die Besucher immens.

Bad Tölz – Tränen in den Augen, schnell runter von der Bühne und sofort unter die Menschen. Ja, man konnte die Erleichterung wahrlich spüren, mit der Florian Rein, Sebastian und Peter Horn, die Welt umarmen wollten. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause gastierten die Bananafishbones am Mittwoch wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert im Tölzer Kurhaus.

„Der erste Abend der drei Konzerte ist sehr Adrenalin-geschwängert und ein bisschen shaky“, gesteht Rein. Damit meint er wohl den ein oder anderen Versinger, was ihnen ihr Publikum keineswegs verübelte. „Heimspiele sind etwas Besonderes. Dieses nochmal mehr“, sagt der Schlagzeuger. Kein Wunder: Immerhin ist in Zeiten einer – scheinbar – überstandenen Coronapandemie nach wie vor nichts planbar und nicht zuletzt durch die Inflation in der Kulturbranche auch beileibe nichts beim „Alten“. Schließlich waren bis vor Konzertbeginn für den 21. Dezember noch Karten zu haben – die Fans agieren zögerlich - schlugen dann aber noch zu“ . Umso größer die Anspannung und die Frage: „Wird es klappen?“. Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja, das hat es. Sehr sogar. Mit jedem Song ein bisschen mehr.

Kurhauskonzerte der Fishbones in Tölz: Viele Hits, launige Ansagen und ein Weltstar als Gast

Aber von vorne: Den Auftakt machten Florian Rein, Sebastian und Peter Horn mit einem echten Klassiker. „Black Mountain“ animierte das Publikum direkt zum Mitklatschen. „Strange Times“ gab der letzten Zeit noch einmal einen Namen. Auch der, nun ja, eher etwas zerrupfte Kurhaus-Christbaum neben der Bühne wirkte mehr wie eine Persiflage. Aber nichts sollte nun mehr ablenken von den gut gelaunten Hauptdarstellern. Mit „My brother“ glückte dem Tölzer Trio auch ihr brandneues Lied.

Das Tölzer Kurhaus war am Mittwochabend fast ausverkauft. © Arndt Pröhl

Auch die Fans, die sich nicht zuletzt aufgrund der launigen Ansagen von Sebastian Horn alle Jahre wieder im Kurhaus einfinden, kamen auf ihre Kosten. Der Sänger und Bassist witzelte über die Münchner und den zu Weihnachten geschmolzenen Schnee und sinnierte bei „Clue“ über die Einzelgänger in seiner Socken-Kiste. „Zum Glück passiert das nicht bei Skischuhen, das wäre teuer.“ Jeder legte all sein Können in die Waagschale: Peter Horn wechselte zwischen drei Gitarren, Keyboard und Gesang. Florian Rein hüpfte zwischen Schlagzeug, Glockenspiel und Marimbafone hin und her. Während der Frontmann der Band Bass spielte, tanzte und sang.

Anspruchsvolles Medley mit Hits von 2022 verstorbenen Musikern

Mit einer Mischung aus „Croco tears“ und einem anspruchsvollen Medley ehrten die Fishbones – nach alter Gepflogenheit – die im Laufe des Jahres verstorbenen Künstler Jerry Lee Lewis, Irene Cara, Everly Brothers und Ian McDonald. Das war zu viel für einen Bub aus der ersten Reihe, er gönnte sich ein Nickerchen, womit er Sebastian Horn freilich eine Steilvorlage für die restliche Moderation lieferte. Mit viel Körpereinsatz bei einem filmreifen Zeitlupen-Gag bei der Interpretation des Vangelis-Country-Covers brachten sie die Zuschauer zum Tränenlachen und entließen sie nach einer Stunde in einem furiosen Medley-Finale schwungvoll in die Pause. Und der Bub? Der war wieder wach.

Schlagzeuglegende Pete York von der Spencer Davis Group bringt Publikum zum Ausflippen

Mit Hits wie „I like a lot“ läuteten sie die zweite Hälfte ein. Bei einem Depeche-Mode-Tribut enterte Reins Tochter Marlene die Bühne und legte sich mit dem Keyboard bei „Close to me“ von „The Cure“ mit ihrem stolzen Papa ins Zeug. Dieser leitete schließlich zum absoluten Höhepunkt des Abends über und lüftete das Geheimnis um das verhüllte Instrument: Superstar Pete York von der legendären „Spencer Davis Group“ setzte sich hinter sein Schlagzeug und gab einen der bekanntesten Hits der 70er-Jahre „Gimme Some Lovin’“ zum Besten – das Publikum war ob der Prominenz auf der Bühne baff. Mit seinem zehn Minuten langen mitreißenden Drum-Solo bewies der 80-Jährige nicht nur, warum er zu den Schlagzeuglegenden der Welt zählt, sondern brachte die Kurhausgäste förmlich zum Ausflippen. Diese ehrten den Briten – vollkommen verdient – mit lauten Jubelrufen, Pfeifen, stürmischem Applaus und stehenden Ovationen.

Mit „Pow wow“ performten alle Künstler noch einen Song gemeinsam, bevor sich die Fishbones – selbst sichtlich beeindruckt – wieder alleine zur Zugabe auf der Bühne mit den Worten „Pete York – Oida!“ einfanden. „Come to sin“ und „Easy Day“ rundeten mit „Dusty road“ den ersten der drei Vorweihnachts-Konzertabende emotional ab. Was für ein Feuerwerk – spätestens jetzt ist präsent, was in den letzten Jahre gefehlt hat. Aber wer weiß, vielleicht hat die Pause auch gut getan, um Momente wie diese wieder mit Haut und Haaren zu erleben.

